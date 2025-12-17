Bracciano: festa di Natale del doposcuola

Care 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞 e cari 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢,

la 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐨𝐩𝐨𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 è un’occasione preziosa per 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐜𝐢, stare insieme e condividere un momento di 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚 prima della pausa natalizia.

Il 𝐃𝐨𝐩𝐨𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 alnon è solo un 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨, ma uno 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, dove crescere insieme, imparare, 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 e sentirsi 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐢.

Vederlo animarsi anche in un momento di 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 è il segno più bello del 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 che ha per la nostra 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀.

Vi auguro di vivere questo pomeriggio con 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐬𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐢 e 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, insieme ai vostri figli e a tutte le persone, Giovani del Servizio Civile, Educatori e Operatori sociali, che ogni giorno rendono possibile questo percorso.