Bracciano: festa di Natale del doposcuola

𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐎𝐏𝐎𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐀
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì 𝟏𝟗 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟑𝟎
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 – 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨
Care 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞 e cari 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢,
care 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞,
la 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐨𝐩𝐨𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 è un’occasione preziosa per 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐜𝐢, stare insieme e condividere un momento di 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚 prima della pausa natalizia.
Il 𝐃𝐨𝐩𝐨𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 al Comune Di Bracciano non è solo un 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨, ma uno 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, dove crescere insieme, imparare, 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 e sentirsi 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐢.
Vederlo animarsi anche in un momento di 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 è il segno più bello del 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 che ha per la nostra 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀.
Vi auguro di vivere questo pomeriggio con 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐬𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐢 e 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, insieme ai vostri figli e a tutte le persone, Giovani del Servizio Civile, Educatori e Operatori sociali, che ogni giorno rendono possibile questo percorso.
Ci saranno:
𝐆𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚
𝐀𝐧𝐠𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐟𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐛𝐨 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞
𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞
Vi aspettiamo per augurarci insieme 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐞 e vivere un momento di comunità.