GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO PARTECIPANO A “CAMPUS ETRURIA”, L’EVENTO DEDICATO ALL’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI

l'istituto alberghiero al campus etruria di Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Un Festival di quattro giorni dedicato all’orientamento, pensato per aiutare i giovani a scoprire attitudini, passioni, percorsi di studio e opportunità lavorative: è Campus Etruria 2025, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale di Cerveteri che si è svolto dall’11 al 16 dicembre per chiamare a confronto scuole, Università, istituzioni culturali e professionisti dei settori più innovativi del mondo occupazionale.
“Un’occasione imperdibile – ha sottolineato la Prof.ssa Carmen Piccolo, Docente di Accoglienza turistica dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che venerdì 12 dicembre ha accompagnato i suoi allievi a Cerveteri – perché consente di visitare gli stand ma soprattutto di partecipare a laboratori e ad importantissimi seminari sull’orientamento formativo e professionale.
Diverse classi dell’Istituto Alberghiero hanno partecipato nei diversi giorni in cui si è articolato il Campus”. Il programma è stato suddiviso in quattro giornate tematiche: l’11 dicembre si è parlato di orientamento, nuove tecnologie e intelligenza artificiale; il 12 dicembre è stato dedicato al cinema, alla musica e al gaming; il 15 dicembre sono stati affrontati temi legati al giornalismo e alla microeditoria; il 16 dicembre si è concluso con il settore dell’arte e dell’innovazione museale.
Ogni giornata ha incluso workshop, talk, presentazioni e attività pratiche che hanno offerto ai partecipanti la possibilità di mettersi in gioco per scoprire i propri talenti ed iniziare a costruire il futuro.
