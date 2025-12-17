18 Dicembre, 2025
SCUOLA, TORQUATI – MARCHISIO (MUN.XV): “CON “I BAMBINI CI VEDONO BELLO” INTERVENTI SU ESTERNI SCUOLE DEL TERRITORIO”

0
112
Bambini ci vedono bello

Riceviamo e pubblichiamo

Con “I bambini ci vedono bello” proseguiamo nel lavoro di riqualificazione delle scuole del Municipio XV.

Un progetto avviato in via sperimentale la primavera scorsa con l’Associazione Writersart al nido Bellagio di Labaro e poi proseguito in questi mesi su altre quattro scuole, tra nidi e scuole dell’infanzia, tra i quartieri di La Giustiniana, Ponte Milvio, Labaro e Osteria Nuova.

L’iniziativa, che ha coinvolto direttamente anche gli insegnanti e gli alunni delle quattro scuole, ha riguardato la riqualificazione e l’abbellimento delle mura esterne degli istituti attraverso dipinti su parete e murales, realizzati grazie al supporto degli artisti di Writerart e alla collaborazione di famiglie e personale scolastico.

L’obiettivo di migliorare le nostre scuole non solo attraverso interventi interni ma anche con opere migliorative delle mura esterne, dà il nome a questo progetto; con i “I bambini ci vedono bello” vogliamo dare un’identità precisa alle scuole del nostro municipio, contribuendo in questo modo alla riqualificazione del territorio.  “La Pagina Magica”, “Filastrocca Allegra”, “Arcobaleno” e “Cassiopea” sono state le prime quattro scuole interessate da un progetto che speriamo possa proseguire anche su tutte le altre scuole comunali del Municipio XV. Davvero grazie a tutte le Coordinatrici scolastiche, alle educatrici e alle insegnanti per la collaborazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura del Municipio XV.

