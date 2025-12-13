𝐂𝐎𝐍𝐅𝐑𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐎 𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐂𝐈𝐏𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐂𝐀 A BRACCIANO

Riceviamo e pubblichiamo
Questa mattina si è svolto un 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨, promosso dall’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 in collaborazione con il 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐢–𝐁𝐨𝐫𝐠𝐨–𝐒𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, dedicato alla presentazione dei prossimi interventi previsti nell’ambito del progetto 𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞, finanziato attraverso la 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐄𝐭𝐫𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐝𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.
Un incontro 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨, durante il quale abbiamo parlato di:
𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚
𝐀𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 e 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚
Un ringraziamento sentito agli 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐞 e 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐩𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐫𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢 per aver illustrato nel dettaglio il progetto e gli aspetti tecnici legati al 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐡𝐨𝐫𝐬.
Un grazie sincero a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato, portando domande, osservazioni e proposte: è da qui che nasce una città che migliora davvero, passo dopo passo.
Questo incontro è parte di uno dei tanti 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 di 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 che stiamo rendendo sempre più stabili: non appuntamenti “una tantum”, ma un metodo di lavoro basato su 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨, 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨.
Ci siamo lasciati con l’impegno di 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔, per approfondire ulteriormente i temi emersi e dare continuità al 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀.