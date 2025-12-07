8 Dicembre, 2025
𝟏𝟑 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 – 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐀 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐎 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐀

Un momento di 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 per costruire insieme il futuro del nostro 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨.
L’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 invita tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà:
 𝐀𝐮𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 del Comune di Bracciano
 𝟏𝟑 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟎𝟎
Un incontro promosso in collaborazione con il 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐁𝐨𝐫𝐠𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 per presentare i prossimi interventi previsti nel progetto “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”, finanziato con la legge regionale “𝐄𝐭𝐫𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐝𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞”, e aprire un confronto diretto su temi, proposte e necessità che riguardano il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 e il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨:
 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐝𝐢:
* 𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 degli spazi pubblici
* 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚
* 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨 della cittadinanza
 La 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 è importante: migliorare la città è un 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐨, fatto di 𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨, 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 e 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.
𝐕𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨!
