Sabazia II: la Regina del Lago e il suo equipaggio

Nel cuore del Lazio, incastonato tra le dolci colline vulcaniche a nord di Roma, si estende il Lago di Bracciano, uno specchio d’acqua limpida e protetta che custodisce storia, natura e bellezza. A solcarne le acque è la Motonave Sabazia II, l’unica imbarcazione a motore autorizzata alla navigazione sul lago, simbolo di turismo sostenibile e cultura ambientale. Gestita dal Consorzio Lago di Bracciano, la Sabazia II è una Motonave in acciaio a tre ponti, capace di ospitare fino a 150 passeggeri. Con i suoi spazi coperti e scoperti, offre un’esperienza panoramica unica, ideale per gite scolastiche, eventi privati, tour guidati e iniziative culturali.

Navigare con la Sabazia II significa affidarsi a un equipaggio che unisce tecnica, passione e rispetto per la natura. Un valore aggiunto che rende ogni viaggio sul Lago di Bracciano un’esperienza autentica e sicura. Composto da tre professionisti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente ovvero un Comandante, un Ufficiale di Macchine e un Marinaio, l’equipaggio della Sabazia II costituisce da sempre un team esperto e affidabile altamente qualificato, che garantisce sicurezza, competenza e accoglienza durante la navigazione sul Lago di Bracciano. Tre persone fortemente motivate dalla passione per il territorio le quali, operando sul lago da molteplici anni, sono nel tempo diventate gli ambasciatori della cultura locale trasformandosi in veri propri custodi del Lago.

Questa volta però, l’Equipaggio della Sabazia II, animato da una grande passione, ha voluto fare di più, mettendosi in gioco per poter assicurare ai passeggeri un servizio di navigazione sempre più sicuro oltre che intensificato. E’ così che due dei suoi membri, hanno frequentato con successo nel 2025,un lungo corso di formazione professionale per conseguire, con l’ormai avvenuto superamento di complessi esami Ministeriali, i titoli superiori di Capitano della Navigazione Interna e Motorista di Motonave entrambi autorizzati al trasporto passeggeri. Con l’alternanza in servizio di questa nuova formazione ed anche attraverso l’imbarco dei nuovi marinai – individuati tra coloro che hanno frequentato le lezioni per allievi marinai recentemente attivate dal Consorzio- sarà possibile non solo garantire una navigazione sempre più sicura, ma soprattutto incrementare il numero delle corse giornaliere. A tutto l’equipaggio della Sabazia II sono quindi dedicate queste poche righe, con un particolare un ringraziamento allo storico Comandante, Alessandro Pierdomenico, custode instancabile delle acque del Lago di Bracciano che con mani esperte e cuore generoso, trasporta con grande competenza i passeggeri dellaSabazia II, tra bellezza, storia e natura.

Al neo Capitano Damiano delle Fratte ed alla neo Motorista di Motonave Martina Massarelli le congratulazioni del Consorzio per il difficile traguardo raggiunto. A tutti e tre va inoltre l’augurio affinché il loro lavoro continui ad essere guidato da vento favorevole, acque serene e dalla tanta passione sempre dimostrata per il nostro meraviglioso Lago.

Ai passeggeri della Sabazia II va invece l’invito a salire sempre più numerosi a bordo della “Regina del Lago”, dove ogni viaggio diventa racconto e ogni rotta un’emozione!

Consorzio Lago di Bracciano