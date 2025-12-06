Appuntamenti di Danza con il Mandala Center

Riceviamo e pubblichiamo
|Cerveteri in Danza 2025
|Cerveteri in Danza 2025 torna con otto appuntamenti tra Ladispoli, Roma e Cerveteri, proponendo danza contemporanea che unisce territori, comunità e linguaggi differenti.
Il festival, diretto da Paola Sorressa, offre spettacoli di compagnie e coreografi nazionali e internazionali con performance che esplorano corpo, memoria e spazio urbano. La programmazione si svolge in luoghi diversi, dal centro storico di Cerveteri allo Spazio Agorà di Ladispoli e allo Spazio Rossellini di Roma.
Anche per questa edizione, conferma la sua vocazione a valorizzare la danza contemporanea attraverso una programmazione diffusa sul territorio, capace di portare l’arte coreutica in spazi diversi, creando un dialogo unico con le comunità di Ladispoli, Roma e Cerveteri.
|Natale in Danza 2025
|Ladispoli torna a farsi palcoscenico creativo con Natale in Danza 2025, a cura di Mandala Dance Company e con la direzione artistica di Paola Sorressa, che in due serate intreccia linguaggi e visioni contemporanee.
Il 13 dicembre alle ore 18:00, Campania Danza presenta Storie di carta, viaggio coreografico di Simone Liguori che trasforma libri e parole in corpi resistenti, e Segmenti, firmato da Liguori, Iannone e Milione, immerso nella liminalità come spazio di passaggio e metamorfosi. Il 14 dicembre, sempre alle 18:00, il Balletto Contemporaneo di Burgos porta in scena Daydreams di Sara Sáiz, dedicato a un femminile autentico, empatico e capace di generare dialogo.
Chiude Mandala Dance Company con Il corpo danzante – Omaggio a Pasolini, creazione di Paola Sorressa ispirata a Vivo e Coscienza, che attraverso i danzatori e le musiche originali di Sergio De Vito indaga identità, coscienza e movimento interiore.
Ospiti delle serate la Scuola di Danza di Profession Dance con le coreografie di Marta Scarsella, Rita Marozza e Edy Scotti.