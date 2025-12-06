6 Dicembre, 2025
Appuntamenti di Danza con il Mandala Center

Cerveteri Mandala

Cerveteri in Danza 2025
Cerveteri in Danza 2025 torna con otto appuntamenti tra Ladispoli, Roma e Cerveteri, proponendo danza contemporanea che unisce territori, comunità e linguaggi differenti.

Il festival, diretto da Paola Sorressa, offre spettacoli di compagnie e coreografi nazionali e internazionali con performance che esplorano corpo, memoria e spazio urbano. La programmazione si svolge in luoghi diversi, dal centro storico di Cerveteri allo Spazio Agorà di Ladispoli e allo Spazio Rossellini di Roma.

Anche per questa edizione, conferma la sua vocazione a valorizzare la danza contemporanea attraverso una programmazione diffusa sul territorio, capace di portare l’arte coreutica in spazi diversi, creando un dialogo unico con le comunità di Ladispoli, Roma e Cerveteri.
Natale in Danza 2025
Ladispoli torna a farsi palcoscenico creativo con Natale in Danza 2025, a cura di Mandala Dance Company e con la direzione artistica di Paola Sorressa, che in due serate intreccia linguaggi e visioni contemporanee.

Il 13 dicembre alle ore 18:00, Campania Danza presenta Storie di carta, viaggio coreografico di Simone Liguori che trasforma libri e parole in corpi resistenti, e Segmenti, firmato da Liguori, Iannone e Milione, immerso nella liminalità come spazio di passaggio e metamorfosi. Il 14 dicembre, sempre alle 18:00, il Balletto Contemporaneo di Burgos porta in scena Daydreams di Sara Sáiz, dedicato a un femminile autentico, empatico e capace di generare dialogo.

Chiude Mandala Dance Company con Il corpo danzante – Omaggio a Pasolini, creazione di Paola Sorressa ispirata a Vivo e Coscienza, che attraverso i danzatori e le musiche originali di Sergio De Vito indaga identità, coscienza e movimento interiore.

Ospiti delle serate la Scuola di Danza di Profession Dance con le coreografie di Marta Scarsella, Rita Marozza Edy Scotti.

 
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

