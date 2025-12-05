Un pomeriggio all’insegna della solidarietà 

“Arte e Amore. Due paesi, due poeti, due stili” è il titolo dell’evento che si terrà il prossimo 14 dicembre, alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale di Vejano a favore dell’associazione “Insieme per Elena – Sostegno alla ricerca per la cura genetica PGAP1”.

Manifestazione patrocinata dai Comuni di Vejano e Canale Monterano in collaborazione con l’associazione “Amore è Rispetto – Rete contro la violenza di genere APS” e il gruppo canoro “Le canterine”.

La solidarietà che si fa rete; la poesia: dialettale quella di Eugenio Paolo D’Aiuto, ermetica quella di Vincenzo Ragnoni e la musica e il canto, ricercata e studiato che si fanno messaggeri – oltre che di cultura – anche di partecipazione e altruismo.

L’Associazione “Insieme per Elena” nasce a sostegno della ricerca per la cura genetica PGAP1: una patologia rarissima, 21 casi in tutto il mondo, 1 soltanto in Italia specificamente a Vejano.

Tra le mission, oltre a sostenere la ricerca attraverso le raccolte fondi, la volontà di diffondere la conoscenza della PGAP1 e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità, così che i bambini che ne sono portatori non si sentano mai soli.

Allora, tutti insieme per la piccola Elena che ama i cartoni animati e, tra tutti i personaggi, Bing è la sua passione assoluta!

Brunella Bassetti