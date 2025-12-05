Circolo Bocciofilo “Santa Lucia Bracciano-Romano Rosati”: una realtà associativa in vivace fermento

Lungo la strada che porta alla frazione di Castel Giuliano, a pochi chilometri dal centro della città di Bracciano, negli ultimi anni si è consolidata, e si sta consolidando sempre più, una realtà associativa e aggregante in costante vivace fermento e attenta anche alle necessità degli altri; si tratta del CIRCOLO BOCCIOFILO “Santa Lucia Bracciano-Romano Rosati”. Qui grazie al quotidiano impegno del presidente Umberto Di Felice, del suo assistente e collaboratore Gianfranco Vecchiotti, che si occupano con gli altri soci di sistemare i campi e organizzare la struttura per gli ospiti, ogni giorno in molti possono ritrovarsi qui per coltivare l’antico e sano sport delle bocce. Il Circolo Bocciofilo, come ci hanno spiegato Vecchiotti e Di Felice, non solo offre momenti di sport e socializzazione a pensionati e appassionati, ma, da qualche tempo è diventato un ulteriore luogo e occasione di inserimento sociale e ritrovo per gli utenti dell’A.A.I.S., l’Associazione per l’Assistenza e l’Integrazione Sociale, che da decenni ormai opera nel territorio di Bracciano a favore delle persone con disabilità; infatti, ogni Lunedì i ragazzi dell’A.A.I.S sono ospitati nel centro bocciofilo per trascorre una giornata di sport, divertimento e socializzazione. Ed è proprio per supportare anche le attività dell’A.A.I.S che da qualche anno la Società bocciofila “Santa Lucia Bracciano- Romano Rosati” organizza una Grande Manifestazione Boccistica nel mese di dicembre. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, quest’anno si svolgerà Sabato 6 dicembre dalle ore 14.30 con l’accoglienza degli ospiti, subito dopo alle 15.00 inizierà il torneo di bocce, a seguire alle 16:50 saranno premiati i vincitori e poi inizieranno le danze con la musica di “Marinucci Gianluca e la sua fisarmonica”. Ma l’attesa sarà poi grande per l’estrazione dei biglietti del Grande Lotteria, il cui ricavato sarà devoluto appunto anche all’A.A.I.S. I biglietti della lotteria avranno un costo esiguo di 0.50 centesimi e acquistandoli oltre a supportare importanti attività sociali si potrà concorrere ad aggiudicarsi gli ambiti premi messi in palio anche quest’anno da tanti esercenti, associazioni e persone generose e sensibili alle tematiche sociali. Ovviamente come in ogni festa che si rispetti non mancherà poi un ricco e nutrito rinfresco per concludere una coinvolgente ed importante giornata di festa e compagni nell’invitare tutti all’evento Umberto Di Felice e Gianfranco Vecchiotti sottolineano che: “il bello di questa manifestazione è vedere la gioia e l’allegria di tante persone, di poter aiutare un’associazione che tanto supporta il territorio come l’A.A.I.S e inoltre diamo la possibilità a chi interviene di familiarizzare con il gioco delle bocce. Vi aspettiamo numerosi e prendete più biglietti possibili”.

Cinzia Orlandi