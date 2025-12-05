5 Dicembre, 2025
Case di comunità: un investimento strategico per la sanità

Con la riforma dell’assistenza territoriale del 2022 sono state istituite le Case di Comunità, strutture pensate per rafforzare in modo concreto la rete sanitaria locale. Evoluzione delle precedenti Case della Salute, queste realtà offrono oggi una gamma più ampia e integrata di servizi, diventando un punto di riferimento essenziale per i cittadini. L’accesso è libero, anche per i minori nei consultori, e l’offerta non si limita alla prevenzione: diagnosi, continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare e supporto domiciliare costituiscono il cuore del nuovo modello.

Uno degli obiettivi principali è centralizzare i servizi sul territorio, così da ridurre il sovraffollamento del Pronto Soccorso e alleggerire il carico ospedaliero. Le Case di Comunità non sostituiscono l’ospedale, ma collaborano con esso in modo complementare, garantendo risposte tempestive e un’assistenza più vicina alla quotidianità delle persone. Nel territorio dell’ASL Roma 4 sono presenti due sedi operative, una a Fiano Romano e una a Formello, entrambe concepite come luoghi di collaborazione tra professionisti sanitari e servizi sociali. Questo approccio integrato permette di individuare più rapidamente i bisogni, intervenire con continuità e accompagnare le persone nei momenti di fragilità, riducendo le disuguaglianze e migliorando l’accesso alle cure. Favorisce inoltre una visione comunitaria della salute, in cui prevenzione ed educazione diventano parte di un percorso condiviso tra istituzioni e cittadini.

Le Case di Comunità rappresentano dunque un investimento strategico per il futuro della sanità regionale: un modello che punta alla prevenzione e alla qualità dell’assistenza. Un primo passo verso un modo nuovo, più efficiente e umano, di vivere e costruire la salute sul territorio.

Simona Siciliano

