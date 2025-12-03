AccessEmotion e ASL Roma 4: nuovo progetto di Pet Therapy a Bracciano per ragazzi con disabilità

Riceviamo e pubblichiamo
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l’associazione AccessEmotion di Bracciano, in collaborazione con l’ASL Roma 4 e con il patrocinio gratuito del Comune di Bracciano, presenta un innovativo progetto di Pet Therapy rivolto a ragazzi con disabilità, in particolare con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
L’iniziativa, completamente gratuita per i partecipanti, offrirà sessioni strutturate di Interventi Assistiti con Animali (IAA), finalizzate a migliorare le capacità relazionali, comunicative ed emotive dei ragazzi coinvolti.
Le attività avranno inizio il 1 dicembre 2025 presso il Centro Civico di Bracciano (Traversa Paolo Borsellino, 31), con un incontro settimanale condotto da professionisti qualificati nel campo degli Interventi Assistiti con Animali, sotto il coordinamento dell’ASL Roma 4.
Il progetto si inserisce nel più ampio contesto di interventi educativi e riabilitativi destinati a ragazzi con fragilità, rappresentando una significativa opportunità di inclusione sociale, benessere emotivo e partecipazione attiva alla vita del territorio comunale.
In occasione del 3 dicembre, il progetto vuole essere anche un segnale concreto dell’attenzione della città di Bracciano verso le persone con disabilità, promuovendo modelli innovativi di supporto e integrazione attraverso il contatto con gli animali, dimostrando quanto queste esperienze possano favorire la crescita personale e sociale dei partecipanti.
Per maggiori informazioni sul progetto o sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare direttamente l’associazione AccessEmotion presso la mail info@accessemotion.it