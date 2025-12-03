3 Dicembre, 2025
𝟑 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à

Riceviamo e pubblichiamo
𝐔𝐧 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐠𝐢𝐫𝐞 non è solo uno slogan: è il modo in cui questa Amministrazione interpreta il proprio ruolo ogni giorno.
I servizi e i progetti attivati a Bracciano sono il risultato di 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐞, che hanno dato priorità a 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞:
 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭à: progetti di autonomia abitativa e percorsi personalizzati per vivere nel proprio territorio con i supporti necessari. (abbiamo aumentato del 66% il budget per l’assistenza domiciliare)
 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞: un servizio dedicato che garantisce mobilità e partecipazione.
 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚: collaborazione con gli istituti del territorio per assicurare il diritto allo studio, con assistenza educativa, alla comunicazione e progetti mirati. Abbiamo finalmente incaricato una ditta che metterà funzione l’ascensore della scuola media.
 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞: spazi educativi e di gioco sulle sponde del lago, pensati anche per bambine e bambini con disabilità e per un aiuto alle famiglie.
 𝐭𝐢𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: iniziative in rete con il terzo settore e le realtà produttive per sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro e l’autonomia socio-economica.
 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭à 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞: perché non bastano i servizi: servono relazioni, vicinanza, una rete di cittadine e cittadini che scelgono di mettersi in gioco per non lasciare nessuno solo.
Queste azioni fanno parte di un percorso che l’Amministrazione comunale intende rafforzare e ampliare, continuando a destinare risorse a favore dell’inclusione e promuovendo il coinvolgimento attivo della comunità.
Per informazioni sui servizi attivi e sugli interventi dedicati alle persone con disabilità è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bracciano o presso il PUA/Segretariato Sociale.
Non basta una giornata all’anno: il nostro impegno è continuare ad ampliare questi interventi, lavorando con famiglie, associazioni e servizi territoriali perché Bracciano sia, ogni giorno, una comunità più accessibile e solidale.
