2 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

A Cerveteri nascono le “aiuole sponsorizzate”: gestisci uno spazio verde in cambio di pubblicità

0
65

Riceviamo e pubblichiamo

“Un progetto che da un lato ci consentirà di avere spazi verdi più curati e adornati, dall’altro consentirà a privati, imprenditori e associazioni del terzo settore di promuovere gratuitamente la propria attività posizionando un banner con il loro nome e logo. Nei giorni scorsi in Giunta abbiamo approvato la delibera, un atto che di fatto ci consente di dare ‘in adozione’ rotatorie e aree verdi stradali della nostra città.

Un’iniziativa che crediamo possa rappresentare un’occasione importante per Cerveteri e per chiunque vorrà aderirvi”. A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, che prosegue:

Un progetto a cui ho lavorato e che oggi è operativo grazie al lavoro del personale dell’Ufficio Ambiente, che ringrazio per il lavoro svolto. Sostanzialmente, tutti i privati che vorranno prendere in gestione una rotatoria o un’area verde, occupandosi del loro allestimento e della manutenzione, potranno farlo e in cambio verrà consentito loro di esporre gratuitamente il loro nome e logo. Chiaramente, ogni progetto sarà valutato dall’Amministrazione comunale e una volta approvato avrà una durata massima di cinque anni”.

“Una collaborazione tra pubblico e privato – conclude Gnazi – che crediamo possa darci una città più bella e più verde senza costi a carico della collettività”.

Articolo precedente
Si torna in sala con il Trevignano Proms.
Articolo successivo
AL CANTAUTORE EDOARDO DE ANGELIS IL PREMIO MILANO INTERNATIONAL ALLA CARRIERA PER IL LIBRO “ANCHE LE STATUE PARLANO”

Ultimi articoli

Politica

Una rinascita che parte dai servizi: Manziana restituisce alla comunità spazi, identità e futuro

Eventi

“Tarquinia sottosopra”, il 6 e 7 dicembre doppio appuntamento tra letteratura e ceramica

Eventi

Capranica, inaugurato il Villaggio di Natale in miniatura

Cultura

A Pescasseroli, il XX Forum dell’informazione per la custodia del creato

Società

Operazione Decoro Urbano: al via nuovi interventi nei quartieri di Bracciano

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it