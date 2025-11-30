“A TAVOLA CON LA STORIA” I dolci della tradizione natalizia tra Medioevo e Rinascimento.

Riceviamo e pubblichiamo

DOMENICA 14 DICEMBRE ORE 11.00

CHIESA S. MARIA DEL RIPOSO – BRACCIANO

Forum Clodii presenta

A cura di SANDRA IANNI (storica della gastronomia)

La storia dei dolci affonda le proprie origini nei doni propiziatori, a base di miele e frutta, offerti agli dei. Tuttavia è con il Medioevo che si arricchisce di preparazioni più complesse, soprattutto con l’arrivo dello zucchero e delle spezie dall’Oriente. Con il Rinascimento l’arte pasticciera raggiunse i massimi livelli ed è proprio a seguito della sempre maggiore disponibilità ed accessibilità dello zucchero di canna che nacque la pasticceria moderna. In tema con le prossime festività natalizie vi attende un viaggio nella storia dei dolci, che oggi affollano le nostre tavole, ma la cui origine rimanda a Medioevo e Rinascimento.