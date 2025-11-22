Dal pane un segnale forte: iniziativa contro la violenza di genere

Ieri mattina nell’Aula consiliare del Comune di Bracciano c’era il tutto esaurito. Alle ore 11.00 si è svolta la presentazione e la conferenza stampa ufficiale di un’interessante iniziativa promossa da Amore è rispetto, Rete Lia, Centro Donna (Relatrice Barbara Busetto) in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In perfetta linea con il titolo “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”, nei giorni 24/25/26 novembre si potranno trovare, presso i panifici degli otto comuni partecipanti, le buste del pane, contenenti messaggi informativi, per un’efficace campagna di sensibilizzazione.

Alla presenza del sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, della presidente del consiglio Giulia Sala e dell’assessora alla cultura Biancamaria Alberi, i rappresentanti degli altri comuni, insieme a Rete Lia – Associazioni del territorio, e alla Prof.ssa Lucia Lolli per il liceo I. Vian, hanno spiegato, ognuno con efficaci argomentazioni che hanno avuto il merito di toccare la sensibilità dei presenti, l’importanza di una giornata dedicata a una vergogna del nostro tempo.

La presenza dei ragazzi della Scuola media statale di Bracciano, accompagnati dalla prof.ssa Natascia Bisogni, sempre molto attenti e in assoluto silenzio e con un paio d’interventi molto applauditi, ci dà la speranza che le nuove generazioni possano raggiungere quei necessari, e non più rinviabili, risultati che noi non siamo riusciti a ottenere.

Al termine, alcuni interessanti interventi da parte dei presenti in aula hanno arricchito il dibattito. L’adesione di ben otto comuni a quest’ambizioso progetto dimostra che, quando c’è la volontà di fare qualcosa che cerca di evitare le quotidiane notizie di nuovi femminicidi, si possono superare differenze politiche e fastidiose barriere ideologiche.

Di seguito i panifici in cui è possibile ritirare il prezioso materiale:

Anguillara Sabazia “Albanesi”

Bassano Romano “Lievito e farina” e “Pane e dolci di Nisati & Giardini”

Bracciano “Il forno di Claudio Millozzi” e “Il forno 2”

Canale Monterano “Pasquali” “Vicerè” e “Mecca”

Manziana “Baldassarini” “Il fornaiuolo di quadroni” e “La pagnottella”

Oriolo Romano “Alimentari Roberta Perrone” “La bottega dei sapori” “Il forno di Pierino” “Lievito e Farina”

Trevignano Romano “Forno Franchini”

Vejano “Le tre spighe” e “Il fornaiuolo”

Lorenzo Avincola, redattore de L’agone