Direttore Generale della Multiservizi Caerite, pubblicato l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico

È pubblicato sul sito del Comune di Cerveteri l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Multiservizi Caerite, società Municipalizzata di cui il Comune di Cerveteri è socio unico. Dopo la nomina di Alessio Pascucci quale nuovo Amministratore Unico della società, avvenuta mercoledì 19 novembre, prosegue dunque il percorso di selezione con il quale si andrà a completare il quadro dirigenziale della partecipata.

C’è tempo per presentare domanda fino alle ore 12:00 di lunedì 1° dicembre. Si può presentare tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it oppure in busta chiusa al Protocollo Generale dell’Ente sito al Parco della Legnara, inserendo quale oggetto la dicitura “Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Società Multiservizi Caerite S.p.a.”.

Requisiti necessari per il conferimento dell’incarico, laurea magistrale o specialistica in discipline economiche, giuridiche o comunque coerenti con la gestione societaria e una comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale in aziende pubbliche o private assimilabili per dimensione e finalità alla Multiservizi Caerite.

Andrà allegata alla domanda copia del titolo di studio conseguito e Curriculum Vitae datato e firmato, con indicazione dettagliata dei titoli e delle esperienze lavorative.

“Stiamo ricercando una figura esperta e professionale che vada a completare l’asset dirigenziale della Multiservizi Caerite, la nostra società Municipalizzata che garantisce ogni giorno servizi e attività importantissime per Cerveteri, dalla gestione del sistema delle Farmacie alla manutenzione del verde pubblico, fino alla manutenzione della pubblica illuminazione, delle spiagge libere e dei quattro cimiteri comunali – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il bando completo con tutte le informazioni è consultabile sul portale Istituzionale del Comune di Cerveteri, www.comune.cerveteri.rm.it”. L’incarico, avrà una durata massima di cinque anni.

