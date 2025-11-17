17 Novembre, 2025
Conferenza stampa sindaco Gualtieri per firma protocollo d’Intesa Cmrc con Istituto per il Credito Sportivo e Cultura

Domani mattina alle ore 12 presso la Sala Sassoli di Palazzo Valentini (via IV Novembre 119 a) si terrà una conferenza stampa in presenza del sindaco di Roma e Città Metropolitana Roberto Gualtieri per la firma del Protocollo di Intesa tra CMRC e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale – ICSC.

Il Protocollo prevede, tra l’altro, agevolazioni per le associazioni sportive che intendono realizzare o riqualificare gli impianti sportivi scolatici di pertinenza metropolitana. Alla conferenza stampa saranno presenti il Consigliere metropolitano, Delegato all’Edilizia Scolastica, Impianti sportivi e politiche della formazione, Daniele Parrucci e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), la dott.ssa Antonella Baldino.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

