A-HEAD Project e Angelo Gallo: si è conclusa al MUSMA di Matera la mostra “OPERA UNICA* – Tre studi sul sentire”

MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea

VIA S. GIACOMO SASSO CAVEOSO – MATERA

Si è tenuto sabato 15 novembre 2025 il finissage della mostra “OPERA UNICA* – Tre studi sul sentire” di Angelo Gallo, a cura di Simona Spinella e promossa e coprodotta da A-HEAD Project di Angelo Azzurro Onlus, in collaborazione con il MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea di Matera.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 4 ottobre nell’ambito della XXI Giornata del Contemporaneo AMACI, aveva registrato fin da subito un grande interesse, portando alla proroga fino al 15 novembre. La mostra conclude una trilogia espositiva avviata nel 2023 e approdata, nel corso degli anni, a Cosenza, Roma e Matera, luoghi centrali nel percorso umano e artistico condiviso da Angelo Gallo, dall’A-HEAD Project e dal suo curatore Piero Gagliardi.

L’incontro ha offerto un momento di restituzione collettiva e di approfondimento sul progetto, che pone al centro l’arte come forma di cura, relazione e ascolto.

La mostra ha riunito tre opere della serie Opera Unica – Studio alla scultura dell’ala (2023), Studio alla sensibilità dell’attesa (2024) e Studio al sentimento dell’abbandono (2025) – affiancate dall’installazione interattiva Loneliness, che traduce il tema della solitudine in un’esperienza sonora e partecipativa. Un percorso che intreccia introspezione, percezione e relazione, coerente con la missione di A-HEAD Project, impegnata nella promozione di progetti artistici orientati alla consapevolezza, all’inclusione e al benessere psichico.

«Crediamo profondamente nel potere dell’arte di rivelare ciò che spesso rimane taciuto. Opera Unica ci ricorda che il sentire è un atto di coraggio e una possibilità di incontro. Sostenere questo progetto significa per noi dare voce a un linguaggio che cura, che accoglie e che trasforma.» — Stefania Calapai, presidente di Angelo Azzurro Onlus

«Questa mostra rappresenta un tratto importante del mio percorso: un viaggio dentro ciò che sento e che vivo. Condividere Opera Unica con il pubblico di Matera e con A-HEAD Project è stato un modo per trasformare emozioni intime in un dialogo aperto, sincero.» — Angelo Gallo

A completare il percorso espositivo, la sezione curata da Marilena (Maria) Morabito, con opere provenienti dall’Archivio Collezione Angelo Gallo nella Sala della Caccia, ha offerto una preziosa prospettiva retrospettiva sulla ricerca dell’artista e sulle evoluzioni del suo linguaggio visivo.

La prossima tappa del dialogo artistico tra A-HEAD Project e Angelo Gallo sarà Milano, negli spazi della galleria d’arte di Raffaella de Chirico, dove il percorso proseguirà con nuove occasioni di confronto e approfondimento.

Il progetto A-HEAD nasce nel 2017 per volere della famiglia Calapai per la lotta allo stigma dei disturbi mentali e dalla collaborazione tra l’Associazione Angelo Azzurro ONLUS ed artisti e dj di respiro internazionale: infatti con il progetto A-HEAD Angelo Azzurro, curato da Piero Gagliardi dal 2017 dino al 2022, mira a sviluppare un percorso conoscitivo delle malattie mentali attraverso l’arte, sostenendo in maniera attiva l’arte contemporanea e gli artisti che collaborano ai vari laboratori che da anni l’associazione svolge accanto alle attività di psicoterapia più tradizionali. Data la natura benefica del progetto, con A-HEAD la cultura, nell’accezione più ampia del termine, diviene un motore generatore di sanità, nella misura in cui i ricavati sono devoluti a favore di progetti riabilitativi della Onlus Angelo Azzurro, legati alla creatività, intesa come caratteristica prettamente umana, fondamentale per lo sviluppo di una sana interiorità. Lo scopo globale del progetto è quello di aiutare i giovani che hanno attraversato un periodo di difficoltà a reintegrarsi a pieno nella società, attraverso lo sviluppo di nuove capacità lavorative e creative.

