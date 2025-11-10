10 Novembre, 2025
A-HEAD Project e Angelo Gallo: finissage di “OPERA UNICA – Tre studi sul sentire”

A-HEAD Project di Angelo Azzurro Onlus annuncia il finissage della mostra “OPERA UNICA* – Tre studi sul sentire”di Angelo Gallo, a cura di Simona Spinella, che si terrà sabato 15 novembre 2025 negli spazi del MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea di Matera.
L’esposizione, inaugurata il 4 ottobre 2025 come evento ufficiale della XXI Giornata del Contemporaneo AMACI, è stata prorogata fino al 15 novembre, a testimonianza del grande interesse e della partecipazione del pubblico. Il progetto conclude una trilogia espositiva avviata nel 2023, che ha toccato Cosenza, Roma e Matera, luoghi simbolici per la storia umana e artistica del percorso condiviso tra Angelo Gallo e A-HEAD Project e del suo curatore Piero Gagliardi.

La prossima tappa di A-head Project e Angelo Gallo sarà Milano presso la galleria d’arte di Raffaella de Chirico.
