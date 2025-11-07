7 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Commemorazione del  22° anno dalla strage di Nassiriya a Trevignano

0
55
associazione Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Bracciano, con il Comune di Trevignano Romano,  sono lieti di invitare la S.V.  il giorno 15 Novembre 2025 alle ore 11.00, in Trevignano Romano, per partecipare  alla  commemorazione del  22° anno dall’attentato – strage di Nassiriya, avvenuto il  12.11.2003 in cui rimasero vittime  19 Italiani e 9 Iracheni, tra questi  12 Carabinieri, 5 Militari e 2 Civili.

Programma:

Ore 11.00 arrivo dei partecipanti in Trevignano Romano Via dei Platani snc, ove è posizionata la stele dedicata ai caduti di Nassiriya:

Ore 11.15 Benedizione del Parroco di Trevignano Romano.

A seguire :

  • deposizione di una corona di alloro ai Caduti;
  • intervento del Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Bracciano;
  • intervento del Sindaco di Trevignano Romano;
  • termine della cerimonia.

 

 

Articolo precedente
Tra realtà e immaginazione: l’incontro con Lucrezia Zito
Articolo successivo
Girobanda, il documentario in onda su Rai 3

Ultimi articoli

Società

A PALAZZO VALENTINI UN DIBATTITO SU “IL LATO OSCURO DEI SOCIAL NETWORK”

Cultura

Alla Biblioteca Impastato di Ladispoli, ritorna l’appuntamento con “Nati per leggere”

Cultura

Girobanda, il documentario in onda su Rai 3

Cultura

Tra realtà e immaginazione: l’incontro con Lucrezia Zito

Cultura

Alla scoperta della chiesa degli artisti di Piazza del Popolo. Visite guidate alla Basilica di Santa Maria in Monte Santo 

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it