Commemorazione del  22° anno dalla strage di Nassiriya a Trevignano

L’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Bracciano, con il Comune di Trevignano Romano, sono lieti di invitare la S.V. il giorno 15 Novembre 2025 alle ore 11.00, in Trevignano Romano, per partecipare alla commemorazione del 22° anno dall’attentato – strage di Nassiriya, avvenuto il 12.11.2003 in cui rimasero vittime 19 Italiani e 9 Iracheni, tra questi 12 Carabinieri, 5 Militari e 2 Civili.

Programma:

Ore 11.00 arrivo dei partecipanti in Trevignano Romano Via dei Platani snc, ove è posizionata la stele dedicata ai caduti di Nassiriya:

Ore 11.15 Benedizione del Parroco di Trevignano Romano.

A seguire :