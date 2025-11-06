6 Novembre, 2025
Da lunedì 10 novembre avvio del cantiere “Agorà: connessioni urbane” a Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Partirà da 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚 il cantiere per la realizzazione del progetto “Agorà: connessioni urbane”, finanziato grazie alla Legge Regionale per la valorizzazione dell’Etruria Meridionale (2022), che porterà a 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐮𝐬𝐢 nel centro urbano per proseguire con la zona di Bracciano Nuova.
 𝐃𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟎 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 sarà avviata la cantierizzazione dell’area, con:
– 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚
In questa prima fase i lavori riguarderanno:
Intervento di 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐧𝐞 presente tra via della Praterina e l’omonima piazza
 Gli uffici competenti valuteranno la 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 in base allo stato di avanzamento dei lavori, per consentire un utilizzo in sicurezza delle porzioni di parcheggio disponibili.
Chiediamo la 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚: un piccolo disagio temporaneo per un beneficio collettivo per la 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢
a favore del 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨.
