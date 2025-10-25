Bracciano, i paracadutisti dell’Esercito donano il sangue in Piazza IV Novembre a Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

L’iniziativa, promossa in occasione dell’83° Anniversario della Battaglia di El Alamein, ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e civile. Alla giornata hanno preso parte oltre quaranta artiglieri paracadutisti, che con la loro donazione hanno contribuito ad incrementare le scorte di sangue destinate alle strutture sanitarie locali, raccogliendo circa 50 sacche.

Presente all’evento il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, il presidente del Gruppo Olgiati, Giovanni Bonetti, e la presidente dell’Associazione Volontari Antincendi Boschivi, Enza Vergari, che hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa; il Comandante del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Alberto Licci, ha sottolineato come tali iniziative confermino il legame dei Diavoli Gialli con la comunità locale e il costante impegno nella promozione di valori tra cui solidarietà e coesione.