𝐂𝐎𝐑𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎, 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀̀ 𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐎: 𝗹’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲

Riceviamo e pubblichiamo
In queste ore il nostro Paese è colpito da due episodi che scuotono nel profondo la coscienza civile e democratica di tutti noi.
Il primo è il vile attentato contro il giornalista 𝗦𝗶𝗴𝗳𝗿𝗶𝗱𝗼 𝗥𝗮𝗻𝘂𝗰𝗰𝗶, al quale esprimo la mia più profonda solidarietà personale e istituzionale. Due ordigni sono esplosi nella notte sotto le auto del conduttore di Report e di sua figlia, in un gesto che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. È un attacco gravissimo alla libertà di stampa, alla democrazia e al diritto dei cittadini a conoscere la verità.
Solo pochi giorni fa, il 7 ottobre, ho avuto l’onore di essere presente, come 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, alla conferenza “𝗜𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮̀” presso l’IIS Luca Paciolo, dove 𝗥𝗮𝗻𝘂𝗰𝗰𝗶 aveva parlato ai giovani del valore del giornalismo come servizio pubblico, ricordando che “𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒”. Quelle parole oggi risuonano ancora più forti, perché la verità non si piega alla paura.
Nelle stesse ore, un altro dolore attraversa l’Italia: la morte dei tre carabinieri 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗗𝗮𝗽𝗿𝗮̀, 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗣𝗶𝗳𝗳𝗮𝗿𝗶, caduti a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, mentre svolgevano il loro servizio. A loro e alle loro famiglie va il mio pensiero più commosso e anche la riconoscenza della nostra comunità.
Due ferite ci ricordano quanto siano fragili ma fondamentali i valori che tengono insieme la nostra Repubblica: la verità, la giustizia, il coraggio civile e il senso del dovere.
Come 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, esprimo la vicinanza della nostra comunità a chi, con il proprio impegno quotidiano, difende la democrazia, la sicurezza e la libertà di informazione.
Difendere chi racconta la verità e chi serve lo Stato significa difendere noi stessi.
𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 continuerà a trasmetterle ai giovani questi valori, perché 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮̀ 𝘀𝗽𝗲𝗴𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗶 𝗱𝗼𝗻𝗮 𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗲𝘀𝗲.
𝗜𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗶𝗰𝗰𝗵𝗶