16 Ottobre, 2025
L’Arte che incontra la Cura: A-Head Project e 3500cm² inaugurano la prima collezione permanente nei Centri di Salute Mentale To:

l'arte che cura a Vetralla

Si riceve  e si pubblica

Sabato 18 ottobre alle ore 11.00 si inaugura la collezione permanente di 3500cm² presso il Centro di Salute Mentale di Vetralla – DSM Viterbo Distretto C, alla presenza del curatore Lorenzo Benedetti, del dott. Francesco Cro e della dott.ssa Stefania Calapai.

L’appuntamento segna l’avvio del progetto 3500cm² nel Lazio, in collaborazione con A-Head Project di Angelo Azzurro Onlus, che porta la potenza dell’arte contemporanea nei luoghi della salute mentale per promuovere accessibilità, inclusione e benessere.

Durante l’incontro sarà presentato e distribuito gratuitamente il nuovo poster di Rä di Martino, “Kant Can’t” (2025, #109 3500cm²), donato all’iniziativa da A-Head Project.

“Crediamo nel potere trasformativo dell’arte: portarla nei contesti della cura significa renderla parte del quotidiano, come esperienza condivisa e accessibile”,

dichiara Lorenzo Benedetti, curatore del progetto.

“Questo dialogo tra arte e salute mentale è un gesto concreto contro lo stigma e a favore della dignità e della bellezza in ogni spazio della vita”,

aggiunge Stefania Calapai, Presidente di A-Head Project – Angelo Azzurro Onlus.

Appuntamento: Sabato 18 ottobre, ore 11.00

Luogo: Centro di Salute Mentale di Vetralla – DSM Viterbo Distretto C – Via Pietrella 5

Con: Lorenzo Benedetti, Francesco Cro, Stefania Calapai

Opera: Ra di Martino

Grafica a cura di: Barbara Salvucci

