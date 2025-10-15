16 Ottobre, 2025
“Si vede che era destino”, una commedia brillante firmata da Luca Giacomozzi a Bracciano

commedia al teatro di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

La commedia che esplora le fragilità umane, l’importanza dei legami autentici e la possibilità di reinventarsi, anche quando sembra troppo tardi.

Una storia che mescola ironia, emozione e riflessione, ricordandoci che il destino, a volte, può sorprenderci nel modo più inaspettato. Perché a volte, per amare davvero, bisogna dimenticare tutto e ricominciare da capo. In scena Attilio Fontana, Emiliano Reggente e Claudia Ferri diretti dall’estro creativo e inconfondibile di Francesca Nunzi.

E se ti svegliassi il giorno prima del tuo matrimonio… senza ricordare nulla?
Massimo ha tutto: successo, un loft da copertina e una fidanzata storica che sta per diventare sua moglie. Ma durante il suo addio al celibato, cade, perde i sensi… e la memoria. Quando si risveglia, è convinto di avere 14 anni e di vivere ancora nel suo paesino d’infanzia.

