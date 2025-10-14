MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “ONLINE AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI INVERNALI”

Riceviamo e pubblichiamo
“Dopo la chiusura nella giornata di ieri del bando per la realizzazione di iniziative culturali e di intrattenimento a tema Halloween, è da oggi online sul sito del Municipio XV l’avviso pubblico per il riconoscimento di un contributo economico a favore di associazioni culturali per il sostegno alle iniziative di interesse collettivo nel periodo dall’1 al 31 dicembre 2025 a tema natalizio.
Ad ogni associazione verrà riconosciuto un contributo massimo di 1.500 euro, o comunque non superiore all’85% del valore complessivo delle iniziative. Per garantire una maggiore partecipazione dell’Associazionismo culturale operante nel territorio municipale, non verrà riconosciuto un contributo economico alle Associazioni che hanno già ottenuto un riconoscimento economico a seguito di analogo Avviso pubblico pubblicato dal Municipio Roma XV nell’anno 2025.
Le associazioni interessate al nuovo avviso pubblico potranno presentare la domanda via pec all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it entro e non oltre le ore 12.00 del 31/10/2025.
Per tutte le informazioni consultare: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1461418
Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.