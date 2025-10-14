14 Ottobre, 2025
CNEL; D’AMATO: SALE LA SPESA SANITARIA PRIVATA E AUMENTANO LE DISUGUAGLIANZE

Riceviamo e pubblichiamo

“Anche il CNEL, con la Relazione annuale sui servizi pubblici, certifica come nel nostro Paese si sta assistendo a un aumento della spesa sanitaria totalmente a carico delle famiglie, che ha ampiamente superato i 40 miliardi, con un tasso di crescita del due per cento annuo, sintomo evidente che il sistema non riesce più a soddisfare la domanda.
Accanto a questo fenomeno si registra anche un forte aumento delle disuguaglianze di accesso ai servizi. Senza un nuovo patto Costituzionale che vincoli i livelli di assistenza e le risorse disponibili, si rischia un lento e inesorabile declino del nostro servizio sanitario nazionale.” Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.
