Domani giovedì 9 ottobre – ore 10.00 – Piazza del Campidoglio: “Senza di noi, Roma si ferma”

Si riceve e si pubblica
L’Associazione Terza Età – Roma (ATE – Roma), che riunisce oltre 70 centri anziani attivi sul territorio di Roma e provincia, promuove una grande manifestazione pubblica in programma domani giovedì 9 ottobre alle ore 10.00 in Piazza del Campidoglio.
L’iniziativa nasce dalla necessità di richiamare l’attenzione dell’amministrazione capitolina sulle numerose criticità che affliggono il sistema dei centri anziani di Roma: burocrazia soffocante, regolamenti calati dall’alto, fondi inadeguati o bloccati, disuguaglianze territoriali, mancanza di confronto reale con le associazioni che operano sul campo.
La voce degli anziani, che rappresentano una parte fondamentale della comunità cittadina, non può più essere ignorata. I centri anziani non sono solo luoghi di ritrovo, ma spazi vitali per la socialità, la prevenzione, la salute e la dignità di decine di migliaia di persone
Alla manifestazione parteciperanno il presidente di ATE – Roma, Prof. Domenico Perna, i rappresentanti delle APS aderenti, i presidenti delle Associazioni di promozione sociale che gestiscono i centri anziani e i referenti delle realtà sociali che da anni operano nei territori con passione e spirito di servizio.
Se l’amministrazione comunale continuerà a non dare risposte, l’ATE – Roma è pronta a intraprendere azioni forti, a partire dalla sospensione simbolica delle attività nei centri, con tutte le gravi conseguenze sociali che ne deriverebbero.
Senza ascolto non c’è rispetto.
Senza rispetto non c’è futuro.
L’anziano è una preziosa risorsa, non un peso.