“L’Arte in Premio”: consegnati 50 abbonamenti agli studenti più meritevoli

Si riceve e si pubblica

Si è svolta questa mattina, all’Aula Pucci, la cerimonia di consegna dei 50 abbonamenti alla stagione teatrale 2025/2026 destinati agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di Civitavecchia che si sono distinti per impegno e profitto scolastico.

L’iniziativa, intitolata “L’Arte in Premio”, nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare il merito e al tempo stesso avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro, inteso come luogo di formazione, crescita personale e partecipazione culturale.

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale,  di ATCL, i dirigenti scolastici e i docenti referenti degli istituti coinvolti, insieme agli studenti premiati.

L’Assessore all’Istruzione e Cultura Stefania Tinti ha sottolineato come l’iniziativa “abbia voluto premiare l’impegno, ma anche offrire un’opportunità concreta per accedere al linguaggio del teatro e alla sua straordinaria capacità educativa e creativa. Ringrazio le scuole per la collaborazione e la sensibilità dimostrata nel promuovere questo progetto”.

L’Amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno nel sostenere la cultura come strumento di inclusione, educazione e crescita collettiva, in un’ottica di promozione del talento e di attenzione verso le nuove generazioni.

