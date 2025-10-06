𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨. 𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.

Si riceve dal profilo facebook e si pubblica

È stato un fine settimana intenso e ricco di iniziative che hanno animato Bracciano. Un segnale chiaro di una 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐯𝐢𝐯𝐚, 𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐚, capace di rimettere in circolo le energie positive che la compongono.

Mostre, laboratori, escursioni, pedalate e musica per la 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐋𝐞𝐧𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓, dedicata al camminare, al pedalare, al riscoprire il territorio con ritmi più umani e sostenibili, con l’associazione Ti con Zero ETS / Cammino dei Vulcani, la collaborazione del Museo Civico, della Biblioteca Comunale e con il patrocinio del Comune di Bracciano,

nella suggestiva Chiesa di Santa Maria del Riposo l’Associazione 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐂𝐥𝐨𝐝𝐢 ha organizzato una interessante conferenza per presentare il Quaderno n.23 della sua collana di monografie sull’Hangar Rossi, dell’autore di Massimo Mondini che ha ripercorso la storia di un pioniere dell’aviazione e imprenditore approdato nei primissimi anni 20 dello scorso secolo sul lago di Bracciano dove impiantò il suo cantiere aeronautico.

Con “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello ha preso avvio la rassegna 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐩𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢, rassegna multidisciplinare che animerà tutto il mese di ottobre con teatro, cinema, concerti e libri al Teatro del Lago “Delia Scala” in via delle Ferriere.

in Piazza IV Novembre un appuntamento con la tradizione e i sapori autentici del nostro territorio alla 𝟕* 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮𝐧𝐠𝐨 realizzata da Rione Monti e G.E.M.A.L., con il patrocinio del Comune di Bracciano, con una grande partecipazione da parte della comunità.

l’Associazioni Generazione Musica e Fa.Rò. hanno presentato la 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓-𝟐𝟔, un ricco cartellone che si articolerà con spettacoli teatrali, musicali, conferenze presso il Teatro Charles De Foucauld, via delle palme, 6 – Bracciano. Anche il Teatro ha aderito alla campagna Emergency “R1PUD1A”, promossa all’interno della consulta comunale “Cantiere di Pace”

Un grazie sentito a tutte le associazioni, i volontari, i cittadini, gli operatori che hanno contribuito alla riuscita degli eventi.

È attraverso il 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚 e la voglia di 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐞 che continueremo a costruire un territorio sempre più accogliente, vivace e coeso.