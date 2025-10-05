Bracciano riparte dallo sport: impianti riaperti, piazze piene e cantieri che guardano al futuro

L’inizio del nuovo anno sportivo a Bracciano è stato segnato da una serie di eventi e interventi che raccontano una comunità in movimento, pronta a riscoprire nello sport non solo un’attività fisica, ma un potente strumento di aggregazione, educazione e rinascita urbana.

Con la riapertura del campo sportivo comunale “Massimiliano Vergari”, finalmente ragazze e ragazzi delle due società calcistiche di Bracciano — l’ASD VIS Bracciano e la SSD Bracciano — sono tornati ad allenarsi e a vivere uno spazio fondamentale per la loro crescita sportiva e personale.

L’Atletica Sabatina torna a casa

Tra i segnali più simbolici di questo nuovo inizio c’è sicuramente il ritorno degli allenamenti dell’ASD Atletica Sabatina presso il campo sportivo comunale “Massimiliano Vergari”, dopo anni di assenza da un luogo che ha visto crescere intere generazioni. Oggi, quello spazio torna a riempirsi di bambini, famiglie, allenatori e atleti, restituendo alla comunità un punto di riferimento prezioso.

Sul significato di questo ritorno è intervenuto il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, che ha dichiarato:

“Questo non è semplicemente uno spostamento logistico, ma un gesto dal profondo valore culturale: restituire alla cittadinanza un luogo di aggregazione sportiva significa anche restituire alla comunità un pezzo della sua identità.”

Sport in piazza, tra premi, giochi e testimonianze

Un altro momento importante si è svolto nel cuore della città, in Piazza IV Novembre, trasformata per un giorno in un grande campo all’aperto grazie alla Giornata dello Sport in Piazza.

Una manifestazione che ha coinvolto associazioni sportive, cittadini e ospiti d’eccezione, come la schermitrice Aurora Grandis, recentemente medagliata a livello europeo e mondiale.

Durante la mattinata, sono stati premiati atleti e associazioni per l’impegno sul territorio. Presente anche il mondo del volontariato, con la donazione di sangue organizzata dal Gruppo Donatori “Francesco Olgiati” e la partecipazione attiva dell’AVAB Bracciano. Un appuntamento che ha messo al centro i valori dello sport come strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva.

Il Palazzetto Starnoni si rifà il look: partiti i lavori

Altro tassello di questo settembre sportivo arriva dal quartiere di Bracciano Nuova, dove è stato inaugurato il cantiere per la riqualificazione del Palazzetto Starnoni, chiuso dal 2018 e da allora oggetto di degrado e atti vandalici.

Il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Crocicchi rientra nel Programma Urbano Integrato (PUI) sostenuto dal PNRR, e prevede un rinnovamento completo dell’impianto: abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico, attenzione alla sostenibilità ambientale e apertura a una pratica sportiva multidisciplinare.

Il valore strategico dell’opera è chiaro: restituire al territorio un centro sportivo funzionale, sicuro e accessibile, in grado di ospitare attività sportive, scolastiche e aggregative.

Un investimento sulla comunità

Il ritorno degli allenamenti, la festa in piazza e l’apertura di un cantiere importante raccontano una visione integrata dello sport come leva di coesione sociale, rigenerazione urbana e crescita collettiva.

Bracciano sembra aver imboccato con decisione una strada che punta non solo alla manutenzione degli spazi, ma alla valorizzazione del capitale umano che li anima: associazioni, famiglie, giovani, volontari.

E mentre si apre un nuovo anno sportivo, si riaprono anche spazi, relazioni e prospettive. Segni concreti di una comunità che, passo dopo passo, si rimette in cammino.