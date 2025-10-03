Sciopero della CGL per Gaza

riceviamo e pubblichiamo:

Cgil Roma e Lazio: Venerdì 3 ottobre sciopero generale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza

L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali.

In difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, abbiamo indetto lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì, 3 ottobre, ai sensi dell’art.2, comma 7, della legge n.146/90, ossia la violazione dei diritti costituzionali dei nostri concittadini a bordo della missione umanitaria e non violenta.

Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore.

A Roma, in occasione dello sciopero generale, la Cgil di Roma e Lazio si dà appuntamento alle ore 8.30 a Piazza Vittorio Emanuele II per andare in corteo fino a Piazza dei Cinquecento, dove, alle ore 11.00 si ricongiungerà con le altre organizzazioni sindacali e realtà che promuovono e aderiscono allo sciopero generale.

Segreteria CGIL di Roma e Lazio