“PRINCIPESSE CORAGGIOSE” (pab editore) di GABRIELLA MARAMIERI

Come raccontare oggi, la realtà immaginaria delle favole? L’autrice entra in punta di piedi, da una porta socchiusa che conduce al magico mondo della fantasia.

E lo fa in libertà, scomponendo e ridefinendo le linee del racconto fantastico, con nessuna aderenza rigorosa alle narrazioni classiche, ma nemmeno con alterazioni trasgressive della tradizione favolistica.

Ambientate in tre epoche diverse, queste storie si dispiegano tra presente, passato e futuro, in un coinvolgente intreccio di vicende che hanno la leggerezza delle favole moderne e la profondità dei classici. La principessa Vale, nonostante abbia la fobia delle farfalle (non quelle che fanno battere il cuore, ma quelle reali che svolazzano sui fiori in primavera!) trova il coraggio di coinvolgere suo cugino Oscar e la strega Piera in un viaggio avventuroso, pieno zeppo di situazioni rischiose, al termine del quale riuscirà a vincere la sua grande paura.

Gilberta invece, non solo è la principessa più coraggiosa del regno oltre i misteriosi monti Ethel, ma ha un talento davvero speciale nel parlare con gli animali e le piante che conoscono tutte le lingue del mondo, e le riveleranno preziosi segreti su cosa sia la vera felicità. Anche Rosa, la principessa della terza favola ambientata nel futuro, si ritrova presto a fare i conti con il proprio coraggio messo a dura prova da una serie di accadimenti estranei al clima del pianeta Novio dove regnano da sempre pace, bontà e giustizia.

Con uno stile accattivante, Gabriella Maramieri – scrittrice e giornalista che alterna all’attività editoriale quella socio educativa di Consulente familiare e di Life Coach – parla ai piccoli lettori e agli adulti attraverso il linguaggio universale delle emozioni.

Un libro da leggere anche se non si crede nelle favole, ma si è pronti a rendere migliore il mondo. Un libro che i genitori amano leggere ad alta voce ai bambini per farli divertire e, allo stesso tempo, aiutarli a crescere in modo sano.