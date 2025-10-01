Cerveteri: Ferri e Gnazi, ‘Sì in Giunta al concorso d’idee per la riqualificazione di Piazza Aldo Moro’

Si riceve e si pubblica

Gli esponenti PD: “Primo importante passo per la valorizzazione di tutta l’area”

Cerveteri, 30 set.– “La Giunta Comunale di Cerveteri ha approvato l’accordo di collaborazione tra il Comune e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma, per indire un concorso di idee, che porti, in due fasi, alla selezione del migliore progetto per la riqualificazione di Piazza Aldo Moro in Cerveteri. Inizia così a prendere corpo un percorso, fortemente voluto dal Partito Democratico, che porterà non solo ad una piazza più bella e fruibile, ma ad una valorizzazione dell’intero tessuto urbano del centro storico di Cerveteri. Importante sottolineare che, inoltre, la delibera approvata non comporta impegni di spesa, in quanto quelli relativi alla definizione del concorso di idee avverranno con successivi atti, in cui saranno definiti i dettagli esecutivi delle singole attività”. Così una nota del Circolo del PD di Cerveteri ‘David Sassoli’.

“L’approvazione della convenzione per il lancio di un Concorso di idee per la riqualificazione della piazza più importante e più amata della nostra città -dichiarano il Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Locale, Riccardo Ferri, e l’Assessore all’Ambiente, rifiuti e decoro urbano, Alessandro Gnazi- rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e l’estetica del centro, rendendo Piazza Aldo Moro un punto di riferimento, nonché un luogo condiviso e inclusivo, per cittadini e visitatori”.

“Siamo orgogliosi di aver avviato questo percorso, che il Partito Democratico di Cerveteri ha fortemente voluto, in collaborazione con professionisti di alto livello. La riqualificazione di Piazza Aldo Moro sarà un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e per dare un nuovo volto a uno degli spazi più rappresentativi di Cerveteri. Dal concorso di idee scaturiranno progetti con particolare attenzione all’ambiente, al contesto storico e all’innovazione che saranno poi vagliati dall’Amministrazione e condivisi coi cittadini”, conclude la nota del Circolo Pd di Cerveteri.

Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’