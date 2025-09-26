MUNICIPIO XV, TORQUATI: “FESTA DEL PARCO DI VEIO, DOMENICA 28 A BORGHETTO SAN CARLO LA PRIMA EDIZIONE”

Si riceve e si pubblica

“Siamo davvero onorati di poter ospitare sul nostro territorio la prima edizione della Festa del Parco di Veio.

Domenica 28 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, nelle terre pubbliche di Borghetto San Carlo a La Giustiniana si svolgerà la prima festa dedicata al Parco, che per circa 7.000 ettari, poco meno del cinquanta per cento della sua estensione totale, insiste nel Municipio XV, e di cui ovviamente la piazza verde di Via Cassia 1420 fa parte.

Un’intera giornata ad ingresso gratuito dedicata a questo nostro patrimonio storico e naturalistico unico, per un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei parchi più importanti e ricchi di biodiversità dell’area romana. Promossa dal Parco di Veio in collaborazione con il Comune di Roma – Municipio XV e i Comuni di Mazzano Romano, Magliano Romano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma, la manifestazione coinvolgerà amministrazioni, associazioni e realtà locali in un lavoro congiunto di promozione culturale e ambientale. Tanti i momenti di incontro pensati per far conoscere le opportunità offerte dal Parco, promuovere la sostenibilità e incoraggiare stili di vita rispettosi dell’ambiente.

Come Presidente del Municipio XV e della Comunità del Parco di Veio, insieme ai Sindaci dei Comuni limitrofi, in questo anno giubilare sentiamo ancora di più la responsabilità di lavorare quotidianamente per la valorizzazione del Parco e dei suoi itinerari. Come dichiara l’Assessore municipale all’Ambiente, Marcello Ribera “Organizzare la prima festa del Parco di Veio proprio quest’anno, e farlo all’interno di questi Casali, assume per noi un valore ancora più grande. Siamo particolarmente affezionati a Borghetto San Carlo e alle sue terre, luogo simbolo della nostra amministrazione per le tante battaglie portate avanti per la sua acquisizione, frutto di una compensazione edilizia. Siamo felici di condividere questa giornata con la cittadinanza ma anche con le romane e romani che vorranno partecipare.”

Davvero grazie al Commissario Straordinario del Parco di Veio, Giorgio Polesi, al Direttore Danilo Casciani e a tutti gli operatori locali che per tutta la giornata proporranno prodotti, servizi ed esperienze legate all’ambiente e alla tradizione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.