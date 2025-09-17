SALUTE, TORQUATI – ROLLO (MUN.XV): “MUNICIPIO XV ADERISCE A SETTIMANA MALATTIE MITOCONDRIALI. DA DOMANI SEDE DI VIA FLAMINIA ILLUMINATA DI VERDE”

Si riceve e si pubblica

“Sono quattro anni, dal nostro insediamento, che il Municipio XV aderisce alla World Mitochondrial Disease Week, la settimana mondiale di sensibilizzazione delle malattie mitocondriali. Un appuntamento, quest’anno dal 15 al 21 settembre, che unisce pazienti, famiglie, comunità scientifica e istituzioni, per dare visibilità a patologie genetiche rare, multisistemiche e ancora poco conosciute, e come ogni anno, anche la facciata della sede municipale da domani si illuminerà di verde come centinaia di monumenti e palazzi di tutto il mondo.

Promossa da Mitocon, l’organizzazione di riferimento in Italia dal 2007 per le persone affette da malattie mitocondriali e per le loro famiglie, la World Mitochondrial Disease Week promuove lo studio e la sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita di chi ne è affetto e trovare una cura definitiva.

Tra le patologie genetiche rare più diffuse nell’uomo, causate dal malfunzionamento dei mitocondri che presenti in tutti i tessuti possono interessare qualunque organo, le malattie mitocondriali colpiscono 1 persona su 5.000, fra cui molti bambini nei primi anni di vita. Tra queste, la più diffusa è la neuropatia ottica ereditaria di Leber o malattia di LHON, che causa gravi danni al campo visivo.

Prendersi cura dei nostri cittadini significa anche e soprattutto occuparsi di chi, affetto da malattie rare, nella quotidianità potrebbe risentire di gravi disagi; per questo, come Istituzione possiamo ogni giorno lavorare a supporto dei pazienti affetti e per migliorare i servizi a loro dedicati”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.