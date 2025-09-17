Si riceve e si pubblica
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano ad un altro appuntamento speciale:
𝙇𝘼 𝙉𝙊𝙏𝙏𝙀 𝘿𝙀𝙄 𝙋𝙐𝙋𝘼𝙕𝙕𝙄 𝙄𝙉 𝘽𝙄𝘽𝙇𝙄𝙊𝙏𝙀𝘾𝘼 – 3° 𝙀𝘿𝙄𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀
𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟮𝟲 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲:𝟯𝟬
Accompagna in Biblioteca il tuo pupazzo preferito: passerà una serata unica tra libri, letture e tanti nuovi amici con cui condividere magiche avventure. Non dimenticare di mettere un’etichetta col tuo nome sul pupazzo.
Ascolterete insieme una storia raccontata dalle nostre Bibliotecarie.
S𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟳 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟬𝟬
Torna a prendere il tuo pupazzo: scopriremo insieme quali avventure ha vissuto durante la notte.
Una notte incantata tra pupazzi e tante storie: vivi con noi la magia della Biblioteca!
❗Evento gratuito su prenotazione esclusivamente via email (POSTI LIMITATI).
prenotazioni.biblioteca.ang@gmail.com
