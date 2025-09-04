Si riceve e si pubblica

DAL 5 AL 7 SETTEMBRE L’ARTE E LA SOLIDARIETÀ PARLANO AL FEMMINILE

A Bracciano, il 5,6 e 7 settembre si terranno tre giorni dedicati alla forza, al talento e alla rinascita delle donne, con un calendario di iniziative promosso dal Comune di Bracciano, insieme allo Sportello Centro Donna Pandora Onlus, alle Politiche di Genere, alle associazioni del territorio e alle realtà imprenditoriali femminili locali.

Il progetto prende il nome “𝐃𝐎𝐍𝐍𝐄. 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈, 𝐓𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈 𝐄 𝐒𝐄𝐆𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐍𝐀𝐒𝐂𝐈𝐓𝐀” e si svolgerà in occasione di Notte Donna 2025, l’evento annuale dell’Associazione Commercianti Bracciano, previsto Sabato 6 settembre p.v. a partire dalle ore 18,00 in Piazza IV Novembre..

“Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dal Centro Donna Bracciano, ma soprattutto da un gruppo di Donne

attive, sensibili, competenti e determinate, con le quali è un privilegio lavorare ogni giorno” dichiara Giulia Sala Presidente del Consiglio Comunale delegata alla partecipazione, parità di genere e gemellaggi.

E prosegue “Quando le donne fanno rete, succedono cose straordinarie. Il progetto che stiamo promuovendo con determinazione nasce da un’energia collettiva. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo si sono messi a disposizione per la riuscita di questo progetto, chef, produttori locali, artisti, musicisti, associazioni, professionisti e volontari”



Venerdì 5 settembre 2025 alle ore 20:00 si terrà la Cena Solidale “Segni di Rinascita” presso il Giardino del Pozzo Bianco, luogo incantevole che si trova nel Centro storico di Bracciano, dietro il Duomo di Santo Stefano, e che è stato recentemente restituito alla comunità.

Il ricavato della cena sarà integralmente utilizzato per la creazione di un Fondo di Emergenza dedicato alle donne e madri del territorio in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza.

Cena/Finger food a cura di Erbacce Lab – Cucina e Dispensa Selvatica e altri partner solidali, Intrattenimento musicale dal vivo. Offerta min. persona €50,00 Posti limitati.

Per info e prenotazioni salvo disponibilità: https://wa.me/393792268596

Per tutta la durata della manifestazione, il Chiostro degli Agostiniani ospiterà la mostra “Visioni & Traguardi”, ideata e curata per la sezione illustratrici da Silvia Crocicchi. In esposizione, opere ispirate ai traguardi femminili e stand di imprenditrici con prodotti e servizi innovativi.

La chiusura al Chiostro, domenica 7 settembre alle ore 18.30, è affidata allo spettacolo teatrale “Belle si Nasce”, regia e testi a cura di Marina Garroni, con Marina Garroni e Elisa Lambertucci, accompagnamento musicale Generazione Musica: un racconto in parole e musica che celebra la bellezza autentica e la forza silenziosa delle donne.

Questo progetto si inserisce all’interno di Notte Donna 2025, iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti Bracciano, che si terrà Sabato 6 settembre p.v. a partire dalle ore 18,00 in Piazza IV Novembre.

Un fine settimana che invita a emozionarsi, riflettere e sostenere la libertà femminile, nei luoghi più suggestivi di Bracciano