Atletica Sabatina: talento e passione tra gli Allievi di Bracciano

Si riceve e si pubblica

L’Atletica Sabatina di Bracciano continua a emergere come una delle realtà più vive del panorama laziale, soprattutto grazie al lavoro congiunto di tecnici esperti e giovani atleti motivati. Tra le categorie di punta, gli Allievi maschili hanno saputo distinguersi con risultati e spirito di squadra, portando la società ai vertici regionali e conquistando un posto nella classifica nazionale.

Nel weekend del 10–11 maggio, la squadra ha raccolto un bottino significativo durante i Campionati Regionali di Società Allievi, contribuendo in modo determinante al piazzamento complessivo di Atletica Sabatina nelle classifiche regionali arrivando al Settimo posto con punti 9.600 e coprendo ben 18 gare diverse. Grazie ad una strategica copertura di specialità (lanci, salti, sprint e mezzofondo), il team ha centrate le soglie per la qualificazione nazionale. La manifestazione regionale, tappa obbligata nei mesi di maggio e giugno, assegna punti vitali per scalare la classifica nazionale.

L’impegno dei ragazzi non riguarda solo la dimensione sportiva, ma si integra nella costruzione di un gruppo coeso. Nati tra il 2008 e il 2009, con nomi come Ali, Aragona, Brunetti, Coppola, Chianese, D’Andrillo, Fabi, Federico, Maniaici, Patricelli, Pernella, Persiano, Ripa, Scacco e Vinciguerra, questi giovani atleti hanno entusiasmato con prestazioni di rilievo nelle rispettive specialità dai 3000 mt alle staffette 4×100 e 4×400 alla marcia. Il merito è anche degli allenatori, che hanno seguito la squadra in pista con dedizione, trasformando ogni gara in occasione di crescita individuale e collettiva.

La qualificazione alla fase nazionale era un traguardo significativo che purtroppo non è stato raggiunto, ma che con il punteggio di 9600 ha portato la squadra a raggiungere il 101mo posto

Guardando al futuro, l’Atletica Sabatina punta a consolidare questa esperienza per far crescere un movimento stabile. Scommettere sugli Allievi significa investire sulle prossime generazioni: la società di Bracciano ambisce a trasformare le qualificazioni in medaglie, continuando a costruire carattere e senso di appartenenza, preziosi fuori e dentro il campo.

Con l’occasione Vi ricordiamo che dal 17 Settembre 2025 riprenderanno i corsi di Atletica Leggera questa volta al Campo Comunale di Bracciano “Massimilino Vergari”per una nuova stagione all’insegna del divertimento, dello Sport e della crescita.

Pedaletti Aldo