Un duo musicale a Bracciano, Chiostro degli Agostiniani Quando la musica è fatta di suoni e le parole sono suoni

Serata particolare domenica sera a Bracciano, presso il Chiostro degli Agostiniani, un magnifico duo di chitarristi ha stregato il pubblico, sempre numeroso, con affascinanti melodie, tra colorate luci soffuse. Un tappeto musicale, definito, dagli stessi musicisti, folk sinfonico per strumenti e voce, offerto dalle mille chitarre di Daniele Fallarino e dalla chitarra, ma soprattutto dalla voce, di Moscato. Una voce che sa essere dolce e dai toni bassi, ma può raggiungere vette sonore inaccessibili. Tutto questo senza mai articolare parole di senso compiuto, ma generando una serie di fonemi nati dal cuore e dalla mente e che hanno reso l’ atmosfera davvero magica. Quando il cantante Moscato, dopo i primi brani, ha svelato che le parole cantate non erano parole, a un primo momento di delusione è seguita una considerazione che spesso ci domandiamo tra amici: ma tutta l’enorme quantità di musica straniera che abbiamo ascoltato e continuiamo ad ascoltare, conoscendo poche parole d’inglese, non è un po’ la stessa cosa? In fondo per noi le parole inglesi sono uno strumento che suona e i cantanti sono dei grandi solisti supportati da una solida base musicale e, allora, tutto è tornato alla normalità e l’esibizione è proseguita, con la sorpresa di un invito a cantare un loro brano a un’amica presente tra il pubblico (brava anche lei), con emozionanti brani inediti, a eccezione dell’ultimo, una cover di un brano dei Radiohead, dedicato a un amico comune presente tra il pubblico. Al termine dell’evento, il duo musicale ha espresso sentiti ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Bracciano e, in particolare, all’assessora alla Cultura, Biancamaria Alberi, presente tra il pubblico. Quest’ultimo, con un caloroso applauso, ha manifestato il proprio sincero apprezzamento per la serata, ricca di emozioni e suggestioni artistiche.

Lorenzo Avincola redattore L’agone