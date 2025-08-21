22 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

“Acqua e tutela dei cittadini, Gubetti risponde ad Arsial

0
102
Elena Gubetti, candidata sindaco di Cerveteri

‘Inaccettabile discutere sui giornali il ricorso contro l’ordinanza n. 26 dell’11 luglio. Le aule dei tribunali sono una cosa seria’”

Il Sindaco Gubetti: “Argomentazioni giuridiche non si discutono sui giornali ma nei tribunali. Il Comune agisce per tutelare i cittadini”

“In merito alle dichiarazioni diffuse dal vertice di Arsial, ritengo necessario chiarire alcuni punti. Quanto esposto, pur nel pieno diritto di opinione, risulta nella sostanza inesatto e, soprattutto, inopportuno. Non è accettabile che vengano riportate pubblicamente, attraverso un articolo di stampa, le argomentazioni giuridiche contenute nel ricorso notificato al Comune di Cerveteri contro l’Ordinanza n. 26 dell’11 luglio. Un ricorso – peraltro non ancora iscritto – relativo a un provvedimento da me adottato con l’unico obiettivo di tutelare i cittadini, esattamente come già accaduto a Furbara, dove l’acqua è tornata grazie all’intervento del Comune”.

Il Sindaco Gubetti sottolinea come “le questioni in diritto debbano restare nelle sedi proprie, ovvero nei Tribunali, e non essere divulgate pubblicamente. Sarebbe bastata, se necessario, una comunicazione istituzionale indirizzata al Sindaco. Esporre invece queste argomentazioni sui giornali, mentre è in corso un procedimento di giustizia amministrativa, è un atto pretestuoso e francamente inaccettabile”.

“Che lo scopo – prosegue – sia quello di influenzare il giudizio o di conoscere in anticipo le linee difensive del Comune per decidere se iscrivere o meno il ricorso? Non voglio crederlo. In ogni caso, se questo era il tentativo, si tratta di un tentativo fallito”.

Il primo cittadino ribadisce infine la posizione dell’Amministrazione comunale: “Il Comune di Cerveteri, come già dimostrato nel caso di Furbara, continuerà ad agire con determinazione per la tutela reale dei cittadini. Per questo abbiamo adottato un provvedimento autoritativo nei confronti di Arsial e di Acea Ato 2, su un bene di proprietà Arsial”.

Articolo precedente
Si chiude al Castello Orsini di Montenero Sabino la stagione all’aperto di Sentieri in Cammino.
Articolo successivo
Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri

Ultimi articoli

Politica

Civitavecchia: La maggioranza presenta un ordine del giorno per la pace e la solidarietà al popolo palestinese

Eventi

Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri

Eventi

Si chiude al Castello Orsini di Montenero Sabino la stagione all’aperto di Sentieri in Cammino.

Cronaca

Colosseo, guida turistica muore sul lavoro.

Società

Salvo Vitale: una vita dedicata all’educazione e all’impegno antimafia

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it