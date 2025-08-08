Operativi i Facilitatori Digitali nei Centri Anziani di Cerveteri, Cerenova e Valcanneto

Il Sindaco Elena Gubetti: “Un servizio utilissimo per assistere la cittadinanza in tutte le pratiche che richiedono l’identità digitale”

Agevolare l’utilizzo della tecnologia e l’accesso ai servizi digitali anche questa è inclusione: è con questo obiettivo che sono entrati ufficialmente in servizio i Facilitatori Digitali presso i Centri Anziani di Cerveteri, Cerenova e Valcanneto.

Un supporto gratuito rivolto a tutta la cittadinanza, senza limiti di età, pensato per fornire assistenza sia nella creazione di account per i principali servizi digitali nazionali – come SPID, AppIO e CIE – sia per la risoluzione di eventuali problematiche, legate sia a piattaforme nazionali che a servizi comunali.

“Un servizio utile che vuole rappresentare un aiuto concreto alla cittadinanza perché nessuno deve essere lasciato indietro, in particolar modo a quella fascia di popolazione meno avvezza agli strumenti tecnologici – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – Con il facilitatore digitale, un servizio tra l’altro già attivo presso la nostra Biblioteca Comunale, offriamo alla collettività una figura competente capace di fornire assistenza in tutte quelle pratiche per le quali è necessaria l’identità digitale, tra cui l’iscrizione alla mensa scolastica, al trasporto scolastico, l’accesso ai servizi della biblioteca comunale, o ancora per effettuare cambi di residenza o altre richieste amministrative. Inoltre, è importante sottolineare che si tratta di un servizio senza costi per il Comune, grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito dei progetti per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.”

I Centri Anziani interessati nel territorio del Comune di Cerveteri sono: Centro Anziani di Valcanneto, in Largo Giordano; Centro Anziani di Cerenova, in Via Luni; Centro Anziani del Capoluogo, in Via dei Bastioni n.46.

Gli sportelli saranno operativi dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Il sabato invece, l’apertura sarà dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30