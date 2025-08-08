8 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Gemellaggio con GAZA, iniziativa dei Giovani Democratici

0
123
comunicato , porto d'europa

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime il proprio pieno sostegno alla proposta avanzata dai Giovani Democratici della nostra città per l’avvio di un gemellaggio istituzionale con Gaza City, ispirato al recente esempio del Comune di Riace.

Riteniamo che questa iniziativa rappresenti non solo un atto di solidarietà simbolica, ma un segnale concreto e importante del ruolo che anche una comunità locale può svolgere nel sostenere i valori della pace, della cooperazione internazionale e dei diritti umani.

Civitavecchia ha una storia profonda di impegno civile e di apertura verso il mondo. È una città portuale, punto di scambio e incontro, che ha saputo negli anni dare voce a cause giuste e sostenere chi era in difficoltà, come dimostrato anche dall’episodio storico della visita di Yasser Arafat nel 1996.

Accogliamo quindi con convinzione la proposta dei Giovani Democratici, che interpreta coerentemente il percorso già intrapreso dal Consiglio comunale con le recenti mozioni a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina, e rilancia il ruolo delle istituzioni locali nel promuovere una cultura di pace e responsabilità globale.

Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale accolga positivamente questa richiesta e che tutta la città possa essere parte attiva di un processo di gemellaggio che vada oltre le parole e si trasformi in impegno concreto, confronto culturale e iniziative pubbliche.

Enrico Luciani

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia

 

Articolo precedente
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, STOP ULTERIORI CHIUSURE. RETE STUDENTI LAZIO «VITTORIA, CONTINUEREMO A LOTTARE»
Articolo successivo
Bando contributi ai Comuni dell’Area metropolitana: 114 progetti approvati tra iniziative culturali e di promozione delle specificità del territorio

Ultimi articoli

Politica

Civitavecchia, l’Amministrazione ribadisce: il futuro non è nel carbone

Eventi

Civitavecchia: convocato il tavolo con i gestori degli impianti sportivi. Primo passo verso una nuova stagione di dialogo e trasparenza

Eventi

Summer Festival, buona la prima: Patty Pravo illumina la Marina di Civitavecchia

Politica

Gazzella: “Opposizione poco lucida su Multiservizi, forse i disastri passati di cui parlano sono quelli causati dal centrodestra tanti anni fa”

Territorio

Operativi i Facilitatori Digitali nei Centri Anziani di Cerveteri, Cerenova e Valcanneto

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it