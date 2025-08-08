Gemellaggio con GAZA, iniziativa dei Giovani Democratici

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime il proprio pieno sostegno alla proposta avanzata dai Giovani Democratici della nostra città per l’avvio di un gemellaggio istituzionale con Gaza City, ispirato al recente esempio del Comune di Riace.

Riteniamo che questa iniziativa rappresenti non solo un atto di solidarietà simbolica, ma un segnale concreto e importante del ruolo che anche una comunità locale può svolgere nel sostenere i valori della pace, della cooperazione internazionale e dei diritti umani.

Civitavecchia ha una storia profonda di impegno civile e di apertura verso il mondo. È una città portuale, punto di scambio e incontro, che ha saputo negli anni dare voce a cause giuste e sostenere chi era in difficoltà, come dimostrato anche dall’episodio storico della visita di Yasser Arafat nel 1996.

Accogliamo quindi con convinzione la proposta dei Giovani Democratici, che interpreta coerentemente il percorso già intrapreso dal Consiglio comunale con le recenti mozioni a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina, e rilancia il ruolo delle istituzioni locali nel promuovere una cultura di pace e responsabilità globale.

Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale accolga positivamente questa richiesta e che tutta la città possa essere parte attiva di un processo di gemellaggio che vada oltre le parole e si trasformi in impegno concreto, confronto culturale e iniziative pubbliche.

Enrico Luciani

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia