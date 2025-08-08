Cento metri di pizza per battere i disturbi alimentari: A Soriano nel Cimino la manifestazione di Donna Donna Onlus con lo Chef Gabriele Bonci

L’associazione Donna Donna Onlus, realtà attiva da oltre quindici anni, nata dalla storia di dolore e rinascita di Nadia Accetti, che dopo una grave violenza subita a soli sedici anni e oltre dieci anni di disturbi alimentari, ha fatto nascere da una sofferenza una missione: trasformare il buio in luce, offrendo strumenti concreti di speranza, ascolto e prevenzione, su temi importanti quali i Disturbi Alimentari ed ogni forma di violenza, con particolare attenzione alla violenza di genere, alla depressione, al bullismo e ai condizionamenti sociali che colpiscono soprattutto i giovani, gettando nel dolore migliaia di famiglie.

Nel quadro di questo impegno nasce la Campagna “GUSTIAMO INSIEME LA VITA – VINCIAMO INSIEME I DISTURBI ALIMENTARI E OGNI FORMA DI VIOLENZA” Patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio, ed il progetto “Il Gusto del Cuore”, realizzato con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, che si articola in diverse tappe sull’intero territorio regionale, coinvolgendo scuole, famiglie, istituzioni e comunità locali, con iniziative, convegni e partecipando alle più significative manifestazioni enogastronomiche della tradizione locale, al fine di promuovere il messaggio della sana alimentazione, basata sulla dieta mediterranea e le eccellenze rappresentate dai prodotti tipici laziali.

Uno dei momenti centrali della campagna è rappresentato dall’evento: “Cento metri d’amore per gustare insieme la vita”, che si terrà il prossimo 11 agosto a Soriano Nel Cimino, in Provincia di Viterbo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e la partnership decennale con ANCOS, vedrà la realizzazione di 100 metri di pizza artigianale, preparata da maestri pizzaioli volontari.

Una grande tavolata dell’amore e della condivisione, per restituire al cibo il suo valore relazionale e al corpo la dignità che merita. La manifestazione sarà arricchita da momenti di riflessione e testimonianza, da uno spazio pensato appositamente per i più piccoli: il Laboratorio “Nadine Rallegracuori e la tua pizza in famiglia”, per educare giocando al rispetto, alla creatività e alla relazione affettiva anche attraverso il cibo. L’ appuntamento è fissato per le ore 18:00 in Piazza Vittorio Emanuele, mentre dalle ore 20:00 la serata continuerà con la “Pizza in Piazza”, condotta dalla giornalista Benedetta Ferrari, con la partecipazione straordinaria del famoso Chef Gabriele Bonci, a cui si uniranno le testimonianze di Sergio Carloni, autore del libro “Anche questa di Marinella è una storia vera” e di Monia Tufaro.

“Siamo giunti alla quarta edizione di questo evento e come sindaco – sottolinea il Primo Cittadino Roberto Camilli – non posso essere che orgoglioso di ciò. Oramai è una manifestazione molto sentita dai sorianesi, i quali partecipano sempre molto numerosi. Un ringraziamento particolare voglio farlo a tutti i pizzaioli del territorio che parteciperanno alla realizzazione dei cento metri di pizza. Mi auguro che anche quest’ anno l’ evento riscuota il successo degli anni passati.”.

“Il lavoro che Donna Donna Onlus – aggiunge il Vice Sindaco e assessore all’istruzione di Soriano Rachele Chiani – sta facendo nelle scuole è encomiabile: Nadine, che è stata presentata per la prima volta a Soriano anni fa, ora sta portando negli istituti scolastici di tutta Italia messaggi di amore, unità e uguaglianza, indispensabili per i bambini e non solo. Siamo felici, come amministrazione e come cittadini, che anche quest’anno sia stato possibile realizzare il laboratorio di “Nadine e la pizza in famiglia” in continuità con i progetti educativi di questi anni, grazie alla collaborazione di tutti i pizzaioli, sorianesi e non, che insieme ai volontari permettono la realizzazione di questa complessa e bellissima iniziativa”.