A Oriolo Romano torna la Festa dell’Unità

“Grazie Gemma per esserci stata”, così si è aperta, dopo alcuni anni di assenza, la Festa dell’Unità ad Oriolo Romano. Il ricordo ma, soprattutto, il riconoscimento a Gemma Pepe, storica sindaca di Oriolo Romano che nel suo essere donna, militante, attivista ha dato luogo ad un nuovo corso di fare “politica” vicino alla gente e per la gente raggiungendo, in tempi non sospetti, obiettivi civili e sociali di fondamentale importanza, per quegli anni, per Oriolo Romano.

Il pomeriggio è proseguito, poi, con un interessante dibattito, aperto dal sindaco di Oriolo Romano Emanuele Rallo, che ha visto come protagonisti i sindaci del territorio – per Manziana il vicesindaco Remo Fiorucci, per Canale Monterano il sindaco Alessandro Bettarelli, per Blera il sindaco Nicola Mazzarella, per Capranica il sindaco Pietro Nocchi – nonché la presenza del vicepresidente della Regione Lazio Enrico Panunzi – per parlare delle prospettive e opportunità del territorio.

Quasi unanime il riconoscimento e l’importanza di ritrovarsi in mezzo alle comunità e l’auspicio di ritornare ad una politica di “strada” ascoltando i problemi e le varie esigenze dei cittadini.

Altro punto toccato da quasi tutti i relatori l’importanza della valorizzazione del territorio. Non c’è bisogno di imprese faraoniche ma interventi mirati che continuino a dare dignità e un buon vivere a tutta la provincia. E qui parliamo di infrastrutture come tutta la rete viaria e ferroviaria, la creazione o meglio il progetto di nuovi indirizzi scolastici che creino posti di lavoro e diano la possibilità alle nuove generazioni di “scegliere” di restare. Sicuramente un dato preoccupante è il calo demografico – come afferma Panunzi – su 1500 nati nell’ultimo anno ci sono stati 4000 decessi. Dobbiamo lottare, impegnarci tutti contro quello che sembra, quindi, un inesorabile spopolamento. Bisogna fare il massimo per impegnarci tutti e valorizzare gli immensi beni che abbiamo, migliorare i servizi alle famiglie e la tutela dell’ambiente.

Guardare al futuro delle nuove generazioni con un senso di responsabilità e cercare di realizzare ciò che veramente è necessario.

In questi anni, inoltre, si è capito che le “comunità” camminano insieme e i benefici o le criticità dell’una ricadono, irrimediabilmente sull’altra e, quindi, bisogna continuare a lavorare in tal senso.

Da Oriolo Romano ripartono le Feste dell’Unità in tutta la provincia di Viterbo. Un bel segnale, un segnale forte per dire che bisogna ritornare ad essere portatori di quei valori – civili e sociali – che possano unire e appassionare ancora tanti giovani.

Domenica, alle 18.30, un altro appuntamento importante: l’incontro con l’eurodeputato Nicola Zingaretti.

Brunella Bassetti