Trevignano Summer Fest 2025: il 30 luglio l’omaggio a Ennio Morricone con l’Orchestra Roma Sinfonietta

Il “Trevignano Summer Fest” si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi e significativi: martedì 30 luglio alle ore 21:30, il Piazzale del Molo di Trevignano Romano ospiterà il grande omaggio al rimpianto Maestro Ennio Morricone, figura monumentale della musica italiana e internazionale. A dirigere l’Orchestra Roma Sinfonietta sarà il Maestro Stefano Cucci, storico collaboratore e braccio destro di Morricone per oltre trent’anni.

Il concerto, gratuito e aperto al pubblico, si distingue per la sua autenticità: l’ensemble, composto dagli stessi musicisti che hanno accompagnato il compositore nei teatri più importanti del mondo, interpreterà le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema e toccato il cuore di milioni di spettatori. Accanto a loro, un quartetto di solisti d’eccezione — Vincenzo Bolognese (violino), Luigi Mattacchione (armonica), Andrea Noferini (violoncello) e Bruno Paolo Lombardi (flauto) — darà voce a brani immortali come C’era una volta in America, Mission, Nuovo Cinema Paradiso e Il buono, il brutto, il cattivo in un viaggio musicale che celebra non solo il genio compositivo, ma anche il potere universale della musica come linguaggio dell’anima.

L’Orchestra Roma Sinfonietta, nata nel 1993 e legata al Maestro dal 2008 al 2020, ha inciso con lui opere sinfoniche e colonne sonore per EMI, Sony e Universal. La sua attività concertistica ha portato la musica di Morricone in luoghi iconici come la Royal Albert Hall di Londra e il Palazzo dell’ONU di New York.

L’evento, promosso dal Comune di Trevignano Romano in collaborazione con la Regione Lazio e le principali realtà culturali del territorio, si inserisce in una rassegna che fa della cultura il cuore pulsante dell’estate sul Lago di Bracciano.

“La musica è l’arte più diretta, entra nell’anima senza chiedere permesso” (Ennio Morricone)

Per il programma completo del Trevignano Summer Fest 2025, visita il sito ufficiale.

Riccardo Agresti