Civitavecchia, presentato il progetto “La Porta del Pellegrino – Food and Cultural Experience”

È stato presentato ufficialmente il progetto “La Porta del Pellegrino – Food and Cultural Experience”, promosso dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia con il contributo della Camera di Commercio di Roma, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e agroalimentare di Civitavecchia, promuovendone una visione integrata dell’accoglienza territoriale.

All’evento hanno partecipato, oltre al Sindaco Marco Piendibene, l’Assessore al Commercio Enzo D’Antò e l’Assessore al Turismo Piero Alessi, il presidente della CNA di Civitavecchia Vincenzo Lisi, John Portelli, Direttore generale di Roma Cruise Terminal, Benedetta Sereni dell’Area Sviluppo Impresa della CNA di Civitavecchia, Alessandro Ansidoni, portavoce di Slow Food Costa della Maremma laziale, e il segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi.

Il progetto, articolato a più livelli, si propone di: comunicare il valore culturale e identitario di Civitavecchia, valorizzare le produzioni tipiche locali attraverso il racconto gastronomico (food storytelling), sostenere le imprese del comparto agroalimentare, turistico e della ristorazione e sviluppare percorsi tematici tra cultura e gusto.

«Questo progetto rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’immagine di Civitavecchia come destinazione turistica autentica – ha sottolineato l’assessore Piero Alessi –. Vogliamo offrire ai visitatori esperienze vere, che raccontino il nostro territorio attraverso il cibo, le tradizioni e l’accoglienza. La Porta del Pellegrino è un invito a scoprire un volto inedito e accogliente della città attraverso un turismo esperienziale.»

Attualmente è in fase di realizzazione anche la Guida del Pellegrino, un opuscolo informativo bilingue (italiano e inglese) e disponibile in formato cartaceo e digitale a partire da settembre; il minisito “La Porta del Pellegrino”, collegato alla pagina ufficiale della CNA e che fungerà da strumento di orientamento per i visitatori e la campagna di comunicazione “Cibo come cultura”, che grazie a contenuti visivi, materiali informativi e promozionali coinvolgerà il pubblico e rafforzerà la visibilità dell’iniziativa. Inoltre, da settembre a novembre si svolgeranno visite guidate e degustazioni tematiche che offriranno esperienze e autentiche a piccoli gruppi, coinvolgendo produttori, ristoratori e guide turistiche abilitate.

Diverse imprese del territorio hanno già aderito al progetto, tra cui l’Antico Forno La Bianca e il ristorante Orsola ad Allumiere, la Norcineria F.lli Orchi a Tolfa, l’azienda agricola Acquaranda a Trevignano Romano, il ristorante Sora Maria, l’enoteca Baiocco, il Forno Proietti a Civitavecchia e il Salotto Belvedere a Bracciano.

Gli eventi, che si svolgeranno da settembre a novembre, sono tutti gratuiti e con obbligo di prenotazione. Il primo appuntamento è fissato per il 28 luglio alle ore 19:30 presso l’Enoteca Baiocco a Civitavecchia.

«Valorizzare il commercio locale attraverso percorsi culturali ed enogastronomici vuol dire creare nuove opportunità economiche e rafforzare il legame tra le attività produttive e il territorio – ha dichiarato l’Assessore Enzo D’Antò –. Il progetto ha il merito di coinvolgere concretamente le imprese, creando una rete virtuosa capace di generare sviluppo e qualità nei servizi offerti.»

“Con questo progetto vogliamo riscoprire e far riscoprire Civitavecchia come un luogo che non è solo porto di transito, ma meta di esperienze autentiche, legate alla nostra cultura, ai nostri sapori, alla nostra storia” – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. “‘La Porta del Pellegrino’ rappresenta un’occasione concreta per promuovere il territorio, sostenere le imprese locali e rafforzare l’identità della nostra comunità. Prodotti tipici come la pizza e i biscottini civitavecchiesi, il caciofiore e l’acquacotta mentucciata rappresentano elementi tipici della nostra cultura che meritano di essere valorizzati. Ringrazio la Camera di Commercio di Roma e il suo Presidente Lorenzo Tagliavanti, la CNA di Viterbo e Civitavecchia, le imprese e i partner coinvolti per l’impegno e la visione condivisa.”

L’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno a iniziative che, come questa, valorizzano in maniera concreta il territorio e le sue eccellenze, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità.