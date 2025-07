Stop al genocidio dei bambini di Gaza

Domenica sera un gruppo di cittadini sensibili alla tragedia di Gaza ha realizzato un flash mob sul molo di Anguillara.

Con un altoparlante è stata trasmessa la sirena che avverte dei bombardamenti per fare capire come la vita di famiglie viene continuamente sottoposta a un dramma psicologico a cui seguono le bombe con decine di morti ogni giorno, tra cui molti bambini innocenti.

E’ una strage: sono oltre 15mila i bambini morti, e ogni giorno se ne aggiungono.

Terminata la sirena sono stati stesi dal molo uno striscione che chiede lo stop del genocidio e la fine di tutte le guerre. Non possiamo tacere.

Non possiamo essere indifferenti alla strage. Il gruppo di cittadini di Anguillara dopo una manifestazione, due incontri pubblici con testimoni della strage e il flash mob di domenica, continuerà a mantenere viva l’attenzione. La strage non deve continuare. Non in nostro nome.