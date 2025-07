Manziana si prepara al Giubileo 2025: ospitalità, accoglienza e giovani protagonisti

C’è un fermento nuovo che anima Manziana in vista del Giubileo del 2025, e si chiama accoglienza. Un valore antico, ma quanto mai attuale, che si traduce oggi in azioni concrete, strutture rinnovate e un territorio che si apre al mondo, in particolare ai giovani.

Il Comune di Manziana sarà infatti una delle tappe di un importante pellegrinaggio organizzato dall’Ordine dei Frati Minori Francescani del Nord Italia. Un’iniziativa promossa dalla Pastorale Giovanile Vocazionale in occasione del Giubileo dei Giovani che si svolgerà nell’ambito del grande Giubileo 2025 voluto da Papa Francesco.

Il gruppo – composto da circa 90 persone, tra cui 70 giovani maggiorenni e 20 membri dell’equipe logistica, frati e suore – partirà a piedi da Orvieto con Roma come meta finale, attraversando paesaggi naturali e comunità locali, in un cammino di fede, semplicità e fraternità. La sera del 1 agosto 2025 i pellegrini faranno tappa proprio a Manziana, ospitati dal Comune per il pernottamento.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta dei Frati Minori – ha dichiarato l’Amministrazione comunale – perché riteniamo che iniziative di questo tipo diano valore al nostro territorio, mettendolo in dialogo con i grandi eventi della cristianità e con i giovani, veri protagonisti del cambiamento.”

Ma l’impegno di Manziana come polo ricettivo non si ferma qui. L’Amministrazione ha infatti da tempo avviato un percorso di valorizzazione e recupero delle strutture pubbliche con finalità turistiche e sociali. Tra queste spicca l’Ostello comunale, recentemente oggetto di un’importante serie di interventi di riqualificazione.

Il primo passo è stato la messa in sicurezza del tetto, seguita dalla tinteggiatura interna, realizzata grazie alla collaborazione con i percettori del reddito di cittadinanza, coinvolti in attività utili alla collettività. Un ulteriore salto di qualità è arrivato con un contributo della Regione Lazio, grazie al quale sono stati completamente rinnovati i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. L’Ostello ha inoltre ottenuto la certificazione antincendio, garantendo così gli standard di sicurezza.

Attualmente la struttura offre 24 posti letto ed è in fase di transizione verso una nuova gestione: a breve uscirà un bando pubblico per l’affidamento in collaborazione con Associazioni e Enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di potenziare l’offerta ricettiva e sociale in sinergia con il territorio.

L’ospitalità ai pellegrini francescani e la valorizzazione dell’ostello rappresentano solo alcune delle azioni attraverso cui Manziana si propone come punto di riferimento per un turismo giovanile sostenibile, spirituale e attento al territorio. Un turismo fatto di esperienze autentiche, natura e condivisione. E proprio in questo spirito, il Giubileo 2025 potrà essere per Manziana non solo un’occasione di visibilità, ma un momento di crescita condivisa e della comunità.