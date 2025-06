Dalla Regione Lazio passo fondamentale per vincere i disturbi alimentari”

“Il via libera della Regione Lazio alla realizzazione della Rete per il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione è una notizia straordinaria, un fondamentale passo avanti per affrontare e vincere quello che io definisco un vero e proprio “cancro dell’anima”, che divora chi soffre e getta nel dolore migliaia di famiglie”. Lo dichiara in una nota Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna Onlus. “Da quindici anni portiamo avanti una campagna di sensibilizzazione e prevenzione, nelle scuole del Lazio e di tutta Italia, anche attraverso la mia storia di testimonianza di vittoria sulla malattia e vittima di violenza, accogliendo il grido di dolore di giovani e famiglie. Sapere che le istituzioni sono attivamente al nostro fianco, comprendendo pienamente la portata di questa emergenza sociale e sanitaria, moltiplica le nostre energie e ci fa sentire meno soli. Per questo ringrazio con commozione e speranza viva il Presidente Francesco Rocca, la Regione Lazio e il Consiglio Regionale per non lasciarci soli e per aiutare a rompere il muro del giudizio e della vergogna che si erge sulle malattie dei Disturbi Alimentari”. Conclude Accetti.